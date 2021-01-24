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2021年加強重要節日　善警結合廟宇大頭娃寫春聯送鄉親

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，台南市善化慶安宮為讓民眾開心過好年，特舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團及善化消防分隊也在現場設攤，宣導110年加強重要節日工作主軸及為民服務事項，警方也安排女警戴上大頭娃娃寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

慶安宮主任委員張志勝說，今年共邀請10多位名書法家在現場揮毫，並準備近1000幅春聯讓民眾免費索取，廟方還特地準備傳統紙燈籠及扇子讓小朋友創意彩繪。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場人潮擁擠，熱鬧非凡，猶如過年氣氛，現場並由勝利之聲電台名主播蘇芳芸小姐擔任串場主持，將場子氣氛炒熱，提早感受過年的溫暖氛圍。

善化警分局預防犯罪宣導團，在現場傳達預防犯罪、青少年反毒、保障婦幼、交通安全及人口販運宣導，藉此提昇警民互動，展現人民褓姆新形象，有獎問答時，民眾反應熱烈，宣導品發放一空。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場一對大頭娃娃發送春聯非常吸睛，還有小小警察體驗穿制服騎警車活動，志工們藉由快閃舉牌宣導防疫及交通安全標語，讓現場民眾加深交通安全印象及當前防疫工作。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，善化消防分隊分隊長謝智任表示，希望透過這次的活動增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒之防範能有更深一層的認識，以期減少火災及意外的發生，確保民眾的生命財產安全。

▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市善化慶安宮舉辦「寫春聯送鄉親活動」，吸引大批民眾排隊索取，善化警分局預防犯罪宣導團也安排「大頭娃娃」寫春聯送鄉親，藉此拉近警民關係。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化警分局「外事女警」劉怡伶，允文允武，從小活潑好動，宣導活動當天也親自書寫春聯「治安平穩旺牛年、交通順暢福氣添、身體健康抗肺炎」，許多民眾看到身穿制服的女警在寫春聯，都非常好奇且吸睛，活動近中午時分，人潮逐漸散去，此次宣導活動圓滿落幕。

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