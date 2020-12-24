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花蓮歷年最壯觀撥交典禮！41部清潔機具整新　13鄉市鎮都來領

▲縣長徐榛蔚親自將象徵的意象鑰匙交給各鄉鎮市首長及代表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚親自將象徵的意象鑰匙交給各鄉鎮市首長及代表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局23日舉行「珍惜環境 為花蓮-環境清潔車輛撥交」典禮，由縣長徐榛蔚親自將象徵的意象鑰匙交給各鄉鎮市首長及代表，花蓮縣議會議員與公所清潔隊員等貴賓共同出席見證。現場包括各種環保車輛及重型機具設備的展示與解說，讓與會的鄉鎮市長及清潔隊員們對花蓮未來環境衛生的維護更具信心。

花蓮縣今年總計獲得行政院環保署補助1億414萬3,500元整，採購41部清潔車輛特種機具，為歷年之最，包括資源回收16車輛、垃圾車11輛、鏟裝機4台、挖土機8台、灑水車1輛、鏟土機1台。

▲縣長徐榛蔚親自將象徵的意象鑰匙交給各鄉鎮市首長及代表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

採購41部清潔車輛及特種機具為歷年之最

花蓮縣政府對於站在第一線與民眾生活最為接近的清潔隊員，給予最大的支持及照護，除了持續補助新增汰換垃圾車、資收車、特種重型機具等設備外，還購置多功能輕便工作服、洗衣機、清潔隊安全防護裝備，讓清潔隊員從事垃圾收集分類和資源回收時能有安全、清淨的工作防護。

▲縣長徐榛蔚親自將象徵的意象鑰匙交給各鄉鎮市首長及代表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，清潔隊員是守護花蓮環境的先鋒，更是民眾接觸環保的第一線人員，為照護清潔隊員，提供舒適安全的工作環境，提高同仁工作形象及士氣。此外，歲末年終大掃除的日子接近，清潔隊員們的工作負擔也日益增加，希望各鄉鎮公所辦理舒壓課程，提供清潔隊員們工作之餘的心情舒緩，精進日後的環境美化工作。

▲縣長徐榛蔚親自將象徵的意象鑰匙交給各鄉鎮市首長及代表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也感謝全體清潔人員的盡忠職守，不畏風雨烈日為維護清潔全力的付出，將花蓮縣打造成優質舒適的環境，但環境保護的工作不能單靠基層環保清潔人員，更需要民眾共同參與，一起以實際行動讓我們的家園更為乾淨整潔。

環保局長饒忠指出，在各鄉鎮市清潔隊員的努力之下，使花蓮縣環境衛生在施政滿意度逾8成，連續數年皆名列前茅。環保局除了積極改善所有清潔隊員的工作環境外，也持續充實及汰換各式機具，強化環保能量，共同提升國民生活環境品質，未來也會持續與基層清潔隊員站在一起，照顧第一線的兄弟姊妹，一起為環境打拚，一起「珍惜環境 為花蓮」，打造花蓮成為清「淨」精品慢城。

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