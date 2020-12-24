警民合作打造安心智慧社區　黃明昭肯定東森分眾傳媒頒獎感謝王令麟

▲東森分眾傳媒攜手刑事警察局，一起打造安心智慧社區，刑事警察局長黃明昭（右）24日特地蒞臨東森中和總部，親自頒發感謝獎座予東森集團總裁王令麟（中）、分眾傳媒董事長林昱（左）。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森分眾傳媒攜手刑事警察局共同打造安心居家的智慧社區，提供全台獨家社區聯網「電梯資訊平台」，有助推動分區、分層及分眾的犯罪預防宣導，對社會治安及社區安全促進有所貢獻，刑事警察局長黃明昭24日特地蒞臨東森購物，親自頒發感謝獎座予東森集團總裁王令麟。警民連線通力合作，黃明昭表示肯定之外，王令麟也認為可為民眾的生活安全帶來幫助。

為發展社區樓宇智慧化，東森分眾傳媒深入全台各社區，以智慧創新的社區電梯資訊平台EIP（Elevator Information Platform）服務，為社區住戶、管委會、物業公司帶來更便捷、安全環保的生活方式，除了提供社區的訊息傳遞、購物消費，也與警政連線，串連全台社區住宅，同步公告犯罪預防政令宣導，打造數位雲端安全網，讓民眾生活更安心。

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東森分眾傳媒於大樓內佈建聯網資訊平台，透過後台系統迅速佈達訊息，王令麟表示，雖然生活中也有監視器可守護居家安全，但監視器只能知道事發狀況，後續再去追蹤，東森分眾傳媒進到社區卻是可以與民眾生活產生緊密結合，發揮犯罪防治之效用。

▲針對東森分眾傳媒協助犯罪預防安全宣導，王令麟（左）、黃明昭（右）互相交流分享成效。

東森分眾傳媒董事長林昱表示，東森分眾遍佈全台，包括雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，全台社區大樓佈建電梯資訊平台EIP超過1萬5千台，在刑事局協助下，透過社區佈告欄傳達防毒、防詐、防竊，例如教導家長、小朋友或長者如何辨識毒品與各式各樣的詐騙手法，以及加入協尋失智老人、失踨孩童等資訊，得到很多正向回饋，也驗證了「警力有限，民力無窮」這句話。

▲東森分眾傳媒於大樓內佈建聯網資訊平台，公告犯罪預防政令宣導。（圖／東森分眾傳媒提供）

社區電梯資訊平台EIP除了供全台社區大樓免費安裝使用，也進入到刑事警察局大樓，對於搭電梯就可以看到安全宣導，黃明昭肯定並感謝其帶來的良好效果；他說，政府推出反毒1.0方案後，包括吸毒人口減少、新生吸毒人口下降，皆展現了很好成效，接下來也持續推動反毒2.0計畫；防詐方面，政府相關部門全力投入，同樣有效果慢慢展現出來，不過詐騙一直在演變，需要多加宣導讓民眾有防範意識，而警政部門致力於反毒、打詐，分眾傳媒深入到社區，對於預防犯罪、打擊犯罪，絕對是很大的助力，尤其社區若藏匿遭通緝的毒犯或逃犯，民眾看到後可立即通報，讓警方可以更快把犯人繩之以法。

黃明昭也透露不少前往刑事局來洽公的公家單位機關，對於社區電梯資訊平台EIP很感興趣，已陸續表達了裝設意願。林昱提到，明年目標在全台5萬個以上社區安裝系統，希望真正幫助到警察同仁，透過警民合作，讓社區變得更智慧、更安全，同時亦可擴大推廣至公家單位，為線下媒體帶來另一新里程碑。