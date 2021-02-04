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美戰略司令部司令：「真的有可能」跟中俄爆發核戰！

▲美軍「戰略司令部」司令：理察海軍上將。(圖／達志影像／美聯社)

美軍「戰略司令部」司令：理察海軍上將。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國核武力量重要負責人、「戰略司令部」(STRATCOM)司令理察(Charles Richard)海軍上將最近發出「警告」，美國「真的有可能」(Real Possibility)跟中、俄爆發核子戰爭！

美國「福斯新聞」2日報導，理察在美國海軍權威雜誌《Proceedings》2月號發表一份對當前地緣政治格局的嚴峻評估，他在文中呼籲美國軍方和聯邦政府領導人重新設想阻嚇中國和俄羅斯等競爭對手的方法，包括正視爆發核戰的「現實可能性」。

理察指出，中、俄「已開始自冷戰高峰以來從未見過的方式」積極挑戰國際規範。他還列舉了網路攻擊及「太空威脅」的增加，以及中、俄在核武器等先進武器上的投資。

理察寫道，「有一種現實的可能性是：如果俄羅斯與中國認為在非核(武器)方面的損失會威脅到其政權或國家安全，那麼與他們的衝突很有可能迅速升級為核衝突。因此，美軍必須將其主要假設從『投放核武器是不可能的』轉變為『投放核武器是一種非常現實的可能』，並採取行動應對和阻止此一現實的發生。」

「福斯新聞」稱，理察認為如果美國官員放任不管，中、俄兩國最近的行動將「增加大國危機或衝突的風險」。他同時認為，俄羅斯正積極地讓他們的核武庫現代化，而中國「也正在在成為俄國戰略夥伴的軌道上」。

報導說，理察還概述了幾個必要步驟來提高美國的防範能力：包括在威懾兩個競爭大國方面發展「團結一致的努力」、加強對武器系統等的採購以保持美國對競爭對手的戰略優勢等。

這位美國核武力量的重要負責人不止一次將「威脅論」的矛頭指向中國。去年9月，他警告說，中國軍力的大幅提升顯示這個亞洲國家正在快速建立自己的核武庫，從而達到能夠「直接威脅美國的能力」。他同時感歎，當中國下定決心做某件事時，他們實現目標的能力讓人印象深刻。 

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關鍵字：

理察Charles Richard

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