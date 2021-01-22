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上任三把火！拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

▲川普前朝留下「三惡人」之一的克蘭寧格，遭到拜登解職。(圖／達志影像／美聯社）

川普前朝留下「三惡人」之一的克蘭寧格，遭到拜登解職。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國網雜雜誌《平板》(Slate)周三(20日)報導，前總統川普任命的許多有爭議性的官員，都在拜登上任前自動請辭了。但是，被川普安插到行政部門的無數官員，儘管對新總統可能懷有敵意，但他們還是留了下來。

報導指出，拜登上任才數小時，即已經把前任政府中「最不合格」、「最腐敗」的3名官員炒魷魚！如此明快的處理，折射出一個明確訊息：拜登無法容忍新政府內留有懷抱敵意的川普人馬，當中包括那些任期還沒結束的官員。

拜登對此開出的第一槍，是解雇了帕克(Michael Pack)。帕克去年6月上任，成為「美國全球媒體署」(USAGM)首席執行長。報導稱，派克試圖將這個監督美國官辦外宣工具「美國之音」的機構，改造成川普個人的宣傳機構，

儘管法律明令禁止這樣做。但帕克清洗了「美國之音」及其姊妹網路的工作人員，以忠於川普的人員取而代之。他要求多多報導支持川普的新聞、並且懲罰不願意配合的記者。接獲相關投訴後，美國「特別檢察官辦公室」發現：帕克「極有可能」違反了聯邦法律，並且「嚴重管理不當」。

拜登宣誓就職後不久即要求帕克辭職。他的3年任期，迄今才滿8個月。帕克在辭職信中抱怨，他的離職「將長期被視為黨派惡鬥」的結果。帕克離去後，他的職位目前由台裔 的趙克露代理。

接著，拜登解雇了2018年被任命為「消費者金融保護局」(CFPB)局長的克蘭寧格(Kathleen Kraninger)。克蘭寧格之前並無相關業務經驗。她上任後立即試圖破壞該機構作為金融部門監管機構的角色。她廢除了一項「限制掠奪發薪日貸款」的監管規則，並且向工作人員施壓，要求他們淡化此事給消費者帶來的傷害。

她還拒絕執行一項保護軍人免受「廣泛掠奪性借貸」的聯邦法律。她的決定讓那些被放貸者欺騙的軍人家庭，失去了聯邦政府的支持。

疫情之下，克蘭寧格還批准了一項規定：允許討債人用無限制的簡訊和電子郵件騷擾借貸人，要求他們償還債務。透過《多德-弗蘭克法案》，國會賦予「消費者金融保護局」局長極大的獨立性，禁止總統因政治分歧而解雇這位機構首長。

然而，2020年時，最高法院判決此一保護措施違憲。克蘭寧格支持這一決定，卻為她自己在2021年1月20日被解職鋪平了道路。如果法院支持該機構的獨立性，克蘭寧格可能會一直任職到2023年底。

▲▼ 美國總統拜登在橢圓辦公室簽署文件。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登在橢圓辦公室簽署文件。（圖／路透）

第三槍，拜登要求羅布(Peter Robb)辭職。羅布在2017年被任命為美國「國家勞動關係委員會」(NLRB)的總法律顧問。「國家勞動關係委員會」的成立是為了執行聯邦法律，保障勞工組織工以及談判的權利。

然而羅布是強烈的反工會主義者，在他任內，一再試圖限制雇員的言論自由、給資方更多剋扣工資的空間、阻礙工會收取會員費用的能力、並阻止雇主協助勞工組織。

他還試圖把每一名地區主管降職，以鞏固他自己的權力，甚至奪取該機構的完全控制權。一旦成功，此一策略將賦予他前所未有的權力，可以瓦解現有的美國工會，並阻止新工會的成立。

羅布的任期在今年11月結束，但拜登有權在此之前解雇他。周三晚上，羅布宣布他不會自願辭職，稱他的辭職「將開創一個不幸的先例」(實際上早巳有先例，杜魯門總統在1950年因政治糾紛要求NLRB總顧問辭職)。沒多久，拜登解雇了他。

報導稱，帕克、克蘭寧格與羅布的去職只是冰山一角。川普擔任總統期間，在聯邦政府塞滿了渴望破壞所屬機構的共和黨官員。報導指出，拜登上任後的激進行動顯示：新總統將迅速採取行動，解雇川普在行政部門擔任高級職位的盟友。

此外，在民主黨控制參議院的情況下，拜登替換這些留任官員應該不會有太大麻煩(共和黨人無法阻撓行政部門提名人選)。新任總統無疑將面臨立法方面的挑戰。但與此同時，他可以迅速清除川普政府的遺產，只需用渴望做好工作的合格公務員，取代川普的支持者。

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