蓋亞那設「台灣辦公室」聚焦經貿　暫不涉外交關係力拼台商契機

記者陶本和／台北報導

外交部4日宣布在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。據悉，我方並未有意建立外交關係，而是聚焦經貿合作，以及持續拓展國際空間；目前辦公室已有籌備人員前往，而當地台商也僅8人，但有不少華人，對台灣而言是很具潛力的地方。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）



外交部上午公布，我國與蓋亞那外交部經協商達成共識，決定在蓋亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。在規劃上，雙方其實早在去年蓋亞那政權輪替後，並在2021年1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」自1月15日展開初期運作。

外交部發言人歐江安表示，蓋亞那「台灣辦公室」現在是初步設立運作，有小組進駐處理，將盡快完成籌備、完整運作，也會派遣館長和相關人員，正在規劃諮詢當中，確定後公布。

事實上，蓋國擁有豐富的原油、黃金、鋁土、鑽石、各式稀有金屬礦藏及林木資源，對於充滿經濟前景的國家。因此，我方知情人士指出，兩國並未有意建立外交關係，但聚焦在經貿合作上，希望能幫助我國台商拓展機會；雖然目前僅有8位台商在當地，但有很多華人，未來是很有潛力的地方。

若從數據上看，蓋亞那對於台灣而言，確實非常具有潛力，該國人口數約78萬人，2019年之國家生產毛額（GDP）約為68億美金，國民平均所得為6,609美元。蓋國2019年經濟成長率為5.35%，位居全球第三，表現亮眼；據IMF統計，蓋國2020年的預估經濟成長率達26.2%。