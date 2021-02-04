台灣被點名「拒用敵人疫苗」　華郵曝1優勢：狂勝烏克蘭伊朗

▲全球已有50多國展開疫苗接種，施打總數超過8000萬劑。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

全球陸續開打新冠疫苗，多國公開爭奪疫苗，同時指責他國政府囤積疫苗。美媒《華盛頓郵報》報導，在這波搶疫苗大戰之中，有些國家拒絕使用競爭對手所生產的疫苗，甚至正式禁用，包括台灣、烏克蘭、伊朗，但台灣具備其他2國沒有的防疫優勢，那就是疫情相對可控制。

儘管台灣、烏克蘭、伊朗尚未正式展開疫苗接種計畫，但烏克蘭禁止俄羅斯製新冠疫苗「衛星-V」（Sputnik-V），儘管英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）認定其防護效力達91.6%，而伊朗則是禁止所有美國、英國生產的疫苗，並批准俄製「衛星-V」。

文中進一步提到，台灣自2020年以來始終公開反對中國製新冠疫苗，並於近期重申禁止進口。美國外交關係協會高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）表示，「這是納入政治考量的結果，不論是購買疫苗的選擇，或是對疫苗有效性及安全性方面的擔憂。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

黃延中指出，中國製新冠疫苗確實存在部分問題，就像是俄製「衛星-V」疫苗一樣，中國研發單位尚未公布完整的第3階段試驗數據。

報導說，台灣擁有烏克蘭及伊朗所沒有的防疫優勢，相比較之下，台灣疫情相對可控制，迄今確診個案僅900多例，且染疫死亡數不到10人，嚴格執行邊境管控，當地居民擁有較為正常的生活模式。

但烏克蘭及伊朗的新冠疫情嚴重，病歿人數較高。但烏克蘭前衛生副部長科夫托努克（Pavlo Kovtoniuk）表示，當局對俄製疫苗的擔憂不僅僅在於政治因素，這也牽扯到國安問題，「在過去數十年間，特別是在這7年的『未宣戰戰爭』中，烏克蘭已經很清楚什麼是混和戰爭。」

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