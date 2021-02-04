陳時中遇疫苗卡關「等6月開打」再推入境普篩！感染專家列3點真相

▲中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬分析台灣疫苗開打及入境普篩。（圖／記者游瓊華攝）

記者謝承恩／台北報導

新冠疫情延燒，讓疫苗躍升為國安級戰略物資，台灣向國外購買輝瑞疫苗，無奈遇到疫苗出口限制，加上代理商卡關喬不冗，增添疫苗抵台的變數。指揮中心陳時中日前接受媒體專訪指出，台灣從原本3月施打疫苗，但目前情況推斷6月施打機會較高，屆時也會有新的邊境管裡策略，不排除進行入境普篩。

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬指出，國內需要疫苗的人，最迫切的就屬護理人員，目前台灣若推測在6月進行疫苗施打，那當然希望越快越好，目前很現實狀況就是莫德納、輝瑞的疫苗拿不到，中間被亞洲圈疫苗代理商上海復星卡關，很怕會有變數。



「真的要多體諒阿中，他那個位置很難做，防疫的工作中，就是買疫苗是最難的。」黃高彬說明，台灣要面對跟中國的國際情勢、還有疫苗出口限制的雙面夾攻，指揮中心也說目前找其他藥廠像是嬌生、諾瓦瓦克斯等等多方接洽，他認為脫離中國代理商的變素，阻力比較小一點。



黃高彬也拿以色列疫苗施打情況對比，以色列目前可以快速拿到疫苗，又宣布3月以後，16歲以上的國人都能全面施打，主要仍是因為以色列的國際地位比較高，「他們有足夠財力、美國東岸老闆幾乎都是猶太人，掐著美國的脖子，台灣沒辦法。」

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至於疫苗開打後，台灣是否也會採行「入境普篩」，他認為可能原因有三，一、現在國外很多核酸檢驗報告都是假的，國際之間也都在查假報告，所以核酸報告不一定是真的，二、每個廠牌疫苗施打效果跟保護力不一。

「以中國的科興疫苗，只有50.38%的保護力，等於你施打的人中，一半人都會感染，就像執銅板機率，正反面50、50一樣，根本沒用。」他指出，疫苗效果沒有達9成，都是不合格得疫苗，如果9成5以上，那才算保護力好。

「100個人裡面只能容許4~5個人感染，如果你拿出疫苗報告只有有效力90%以下，那等於沒用。」他列舉中國傳出用生理食鹽水當疫苗施打，反而會讓防疫處境更危險。

最後第三點可能，黃高彬說明，目前入境普篩有核酸檢驗、也有抗體檢驗，前者可以即時檢驗，急性感染檢測以核酸最準，發病前一天也可以驗出來，但是潛伏期更早，發病前兩天有可能驗不出。

至於抗體檢測是在比較後期，發病後等抗體出現才驗出來，但如果入境後有完整居家簡易和居家管理，就不需要特別在做抗體檢測，發病後很明顯就會知道。