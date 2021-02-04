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國際明星稱讚台灣防疫成就　黃偉哲：台南做了最成功的外交宣傳

▲來台南參加耶誕跨年系列活動的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯以及英國古典流行跨界歌手李美潔，紛紛大讚台灣的防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來台南參加耶誕跨年系列活動的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯以及英國古典流行跨界歌手李美潔，紛紛大讚台灣的防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年未來台南參加「台南好Young耶誕跨年系列活動」的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)以及英國古典流行跨界歌手李美潔(Mary-Jess)，他們回國後紛紛於媒體上大讚台灣的防疫工作，黃偉哲市長說，這些報導讓台灣防疫成就躍上國際，做了最成功的外交宣傳！

▲來台南參加耶誕跨年系列活動的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯以及英國古典流行跨界歌手李美潔，紛紛大讚台灣的防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際歌手們除了在媒體上分享台灣嚴格的防疫措施外，也談到自己到台南表演的心情。馬丁就提到，疫情肆虐全球，他們卻能夠在台南過正常自由的生活，他覺得非常不可思議。馬丁並表示他很感謝在疫情下仍有這樣的演出機會，也祈禱家鄉荷蘭能盡快恢復正常生活，就像在台南的日子一樣。

▲來台南參加耶誕跨年系列活動的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯以及英國古典流行跨界歌手李美潔，紛紛大讚台灣的防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李美潔則對媒體表示，她入境台灣後，得遵守許多的防疫要求，規定雖然繁複，但台灣在防疫上的謹慎讓她感到相當放心。她也表示，她家鄉的親友看到她在台南的演出照片後，大感驚訝，因為現在世界上很少有地方能這樣舉辦大型活動了，這也讓她格外珍惜在台南的表演機會。

▲來台南參加耶誕跨年系列活動的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯以及英國古典流行跨界歌手李美潔，紛紛大讚台灣的防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲來台南參加耶誕跨年系列活動的國際明星，包含韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯以及英國古典流行跨界歌手李美潔，紛紛大讚台灣的防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國歌手孝淵、荷蘭歌手馬丁以及英國歌手李美潔在2020年底於台南登場表演前，皆嚴格遵守居檢隔離相關規定，並經過採檢陰性後才參與演出。這樣的經歷讓他們回國向當地的媒體，包含韓國脫口秀節目「黃金漁場Radio Star」、荷蘭媒體「ZO-NWS」以及英國媒體「 In Your Area」等分享在台南的特別體驗。

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