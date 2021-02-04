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武漢染新冠「像被火車輾爆」！英男1年後陳屍宿舍　死於呼吸衰竭

▲▼ 康納2020年2月登遍各大媒體版面，外傳他是第一名感染新冠的英國人。（圖／翻攝自臉書）

▲康納2020年2月登遍各大媒體版面，被外界視為首名感染新冠的英國人。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國26歲男子康納（Connor Ellis Reed）曾自曝，2019年底在中國武漢一所學校工作期間，曾出現新冠肺炎症狀，發病過程猶如被火車輾過，被外界視為第一名染疫的英國人。依據外媒報導，時隔1年，回到英國念書的他已於2020年10月被發現陳屍臥室，死於呼吸衰竭。

鏡報報導，康納2019年11月在武漢發病，並把過程寫成日記，列出全身發汗、發抖、頭暈、發燒、胸悶、疲累、呼吸困難等症狀。當時他的病情反反覆覆，一度懷疑自己可能會病死，甚至形容整個患病過程猶如火車輾過。

直到24天後，康納證實自己康復的消息，身體狀況已經能夠重返工作崗位。據悉，在他離開中國之後，與家人待在澳洲一段時間，接著返回英國班格爾大學（Bangor University）就讀中文及語言學。

只不過，時隔1年，康納已於2020年10月過世，陳屍於班哥市住處。據了解，當時他已有一陣子沒有出現，友人們感到相當擔憂，沒想到竟發現他已經沒了呼吸心跳，遺體倒在床鋪與書桌之間。

依據驗屍人員最新說法，康納是死於支氣管肺炎所引發的呼吸衰竭，背後原因為藥物並用中毒。此外，由於防疫措施，康納家屬無法自澳洲前往英國參加葬禮，只能透過直播參與。

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