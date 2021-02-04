快訊／新冠疫苗施打得等6月、推入境普篩？陳時中14時親自說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內從1月12日公布部桃群聚疫情，至今累積19人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示2月4日是疫情發展觀察期，指揮中心今（4）日下午2時召開例行記者會，陳時中親自說明疫情與防疫作為相關情況。另傳出我國接種新冠疫苗時間點落在6月以後，且有意推行普篩縮短檢疫時程，預期都將於會中說明。

桃昨起展開全院採檢「清零計畫」，針對全院人員2136人進行PCR檢驗，還有706人準備進型血清抗體，預計3天分5梯次完成採檢。

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陳時中表示，部桃在區域裡屬重度急救責任醫院，恢復量能對於地區醫療很重要，在整個檢驗出來，初步確認整體人員環境相對安全之後，會逐步展開恢復，但是到完全恢復還要一段時間，包含對人員重新分艙分流、病房分配，相關演練等，希望讓恢復服務後給大家最安心的環境。陳時中也提到，現在遇到農曆過年，部桃屆時會以限度的運作，全面運作一定是過年之後。

此外，部桃出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診，指揮中心正著手病毒基因序列佐證兩案間關連性。

指揮中心指出，國內截至目前累計917例新冠肺炎確診病例，分別為803例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、834人解除隔離、75人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。