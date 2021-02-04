　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化女校長發酒瘋！道歉「還原事發經過」疑遭設局：一直有人叫我躺

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣一間國中周姓女校長遭爆出2020年12月校慶當天，3杯威士忌下肚後，因不勝酒力需要他人攙扶，返校後甚至開始哭鬧、吼叫，令目擊師生全傻眼，這幕也被錄下送至彰化縣教育處檢舉。教育處展開調查，後續將祭出考績處分。稍早周姓女校長現身還原事發經過了！

▲▼彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她現身回應了。（圖／民眾提供）

▲彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她現身回應了。（圖／校長提供、民眾提供，下同）

周姓女校長表示，當時是與力挺學校60週年校慶準備的地方人士聚餐，由於她曾出過車禍，體質不是很好，可能是酒精過敏的緣故，當天才會失態。為此，她鞠躬，「我跟社會道歉，身為一個領導者，對社會跟下一代做出了不良示範」，表示席間她不應該喝酒，只需要用茶水表達謝意即可，「我對這樣的不良示範跟大家道歉，我以後滴酒不沾。」

周姓女校長也提到，當時自己會哭喊「我是人不是畜生」是因為一直有學校同仁叫她躺在地上，雖然她身體不聽使喚，但意識清楚，「我說我明明可以坐椅子，你們為什麼一直叫我躺在地上」，質疑是遭人設局好的。

▲▼彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她現身回應了。（圖／民眾提供）

▲彰化女校長發酒瘋躺地。（圖／民眾提供）

但周姓女校長也再度為酒後失態一事道歉，「我對我喝酒失態，在校慶當天的行為跟社會大眾道歉，因為我覺得身為教育工作者這是一個不良的示範，我深深感覺到懊悔跟抱歉，不好意思。」

另外，面對遭質疑不適合繼續擔任校長，周姓女校長則稱，「一個學校校長到底適不適任，並不是用一次喝酒或失態來判定，應該要看整體辦學績效，辦學好壞是大家可以來論斷的，不是單由片面的說詞，或很小的地方來決定。」

至於遭檢舉者列舉的其餘18條過失，周姓女校長表示，她將會向校內人員解釋澄清，希望不要再造成學校的對立，其餘不回應。面對記者詢問是否做好最壞打算，她坦言，目前腦袋很亂，無法做任何思考。

▲▼彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她現身回應了。（圖／民眾提供）

▲▼彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她還原事發經過。（圖／校長提供，下同）

回顧事發經過，周姓女校長受邀聚餐，結束後搭車返回學校，不料，剛下車卻一度因頭暈無法站立，需要人扶著進入校園，還坐地大哭大鬧，還哭吼「我是人不是畜生」，醉到大字形躺在紙箱上，相當失態，過程被其他老師拍照錄影，送到彰化縣教育處檢舉，事件也在縣內各校傳開。

彰化縣教育處表示，確實有接獲相關的檢舉，部分（檢舉）屬於校長的個人言行，部分屬於學校行政事務缺乏溝通，調查完成後會請考核委員會審議，祭出考績處分。另外，針對網友爆料的「用職權威脅恐嚇老師、無故指控老師違法、擅開老師冰箱等」，由於教育處尚還在調查，目前還無法證實。

▲▼彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她現身回應了。（圖／民眾提供）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／育兒津貼加碼！　調漲到5000
霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦
賈永婕車禍影片曝！　遭騎士控肇逃結果出爐
來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義森林大火狂燒4天！黑鷹、CH-47直升機「灌灑76萬公升水」滅火

鳳山少女爸164字曝「告10屁孩」原因：不是為錢、剩下的交大人解決

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦

彰化女校長發酒瘋！道歉「還原事發經過」疑遭設局：一直有人叫我躺

在北車捷運「公然解放」...他站入口處猛搓！路過民眾全嚇壞

賈永婕車禍影像曝！遭騎士控肇逃　有下車和員警交談不起訴

遭影射替向華強關說　葉毓蘭告媒體求償5千萬：我連龍五都不知道

3寶爸學國標舞…揪女伴「跳進摩鐵」！瞎扯：我們在談土地銷售

放寒假螺絲鬆了！鳳山少女霸凌遭通報「一般鬥毆」　教育局長認了

台東男只講了句「接下來要按什麼」　秒被警察包圍...先驚後喜

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

嘉義森林大火狂燒4天！黑鷹、CH-47直升機「灌灑76萬公升水」滅火

鳳山少女爸164字曝「告10屁孩」原因：不是為錢、剩下的交大人解決

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦

彰化女校長發酒瘋！道歉「還原事發經過」疑遭設局：一直有人叫我躺

在北車捷運「公然解放」...他站入口處猛搓！路過民眾全嚇壞

賈永婕車禍影像曝！遭騎士控肇逃　有下車和員警交談不起訴

遭影射替向華強關說　葉毓蘭告媒體求償5千萬：我連龍五都不知道

3寶爸學國標舞…揪女伴「跳進摩鐵」！瞎扯：我們在談土地銷售

放寒假螺絲鬆了！鳳山少女霸凌遭通報「一般鬥毆」　教育局長認了

台東男只講了句「接下來要按什麼」　秒被警察包圍...先驚後喜

嘉義森林大火狂燒4天！黑鷹、CH-47直升機「灌灑76萬公升水」滅火

春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

觀光局訂2021年為「日台友情年」　爭取重啟靜岡－桃園航線

女藝人自爆「整容失敗」　鼻尖發黑照嚇壞網友　

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

ATP CUP義、俄先進4強　西班牙球王納達爾背部不適持續缺戰

鄭爽爆和2孩子視訊「痛哭大喊對不起」！　疑旁人引導：叫媽媽

快訊／育兒津貼加碼！今年8月調漲到3500、明年8月翻倍到5000

台灣被點名「拒用敵人疫苗」　華郵曝1優勢：狂勝烏克蘭伊朗

省荷包玩整天！「新北6春遊路線」全公開　靜謐漁村、賞花都有

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

收了3500還霸凌！鳳山女孩爸喊告2罪名

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

兼2差養全家遇6死大劫　師悲：今年就要畢業了

鳳山少女遭甩9巴掌霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

3對情侶命喪台南！高大成曝頸椎斷裂痛苦過程

松聯幫「豹哥」7日一殯告別式　角頭大老聚一堂

鳳山女孩56秒遭甩9掌　警方找到人了

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

賈永婕遭控肇逃　有下車和員警交談不起訴

更多熱門

相關新聞

侯友宜：家長請照顧假若有困難　勞工局將介入協助

侯友宜：家長請照顧假若有困難　勞工局將介入協助

高中以下各級學校及公立幼兒園延後開學，取消學生返校日，家長日改線上舉行或書面方式辦理，讓不少家長措手不及。對此，新北市長侯友宜4日表示，新北市勞工局可協助家長申請照顧假，若遇到困難，勞工局一定會協助。

女校長發酒瘋　躺紙板哭鬧影片曝

女校長發酒瘋　躺紙板哭鬧影片曝

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

國中女校長酒醉失態　哭鬧被錄影傳遍全校

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

翁山蘇姬正式罪名：進口對講機

翁山蘇姬正式罪名：進口對講機

關鍵字：

彰化國中女校長飲酒失態發酒瘋躺紙板哭鬧影音懲處彰化縣政府教育處道歉

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

高雄屁孩遭肉搜　喊冤列鳳山女孩2大罪狀

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面