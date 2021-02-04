彰化女校長發酒瘋！道歉「還原事發經過」疑遭設局：一直有人叫我躺

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣一間國中周姓女校長遭爆出2020年12月校慶當天，3杯威士忌下肚後，因不勝酒力需要他人攙扶，返校後甚至開始哭鬧、吼叫，令目擊師生全傻眼，這幕也被錄下送至彰化縣教育處檢舉。教育處展開調查，後續將祭出考績處分。稍早周姓女校長現身還原事發經過了！

▲彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她現身回應了。（圖／校長提供、民眾提供，下同）

周姓女校長表示，當時是與力挺學校60週年校慶準備的地方人士聚餐，由於她曾出過車禍，體質不是很好，可能是酒精過敏的緣故，當天才會失態。為此，她鞠躬，「我跟社會道歉，身為一個領導者，對社會跟下一代做出了不良示範」，表示席間她不應該喝酒，只需要用茶水表達謝意即可，「我對這樣的不良示範跟大家道歉，我以後滴酒不沾。」

周姓女校長也提到，當時自己會哭喊「我是人不是畜生」是因為一直有學校同仁叫她躺在地上，雖然她身體不聽使喚，但意識清楚，「我說我明明可以坐椅子，你們為什麼一直叫我躺在地上」，質疑是遭人設局好的。

▲彰化女校長發酒瘋躺地。（圖／民眾提供）

但周姓女校長也再度為酒後失態一事道歉，「我對我喝酒失態，在校慶當天的行為跟社會大眾道歉，因為我覺得身為教育工作者這是一個不良的示範，我深深感覺到懊悔跟抱歉，不好意思。」

另外，面對遭質疑不適合繼續擔任校長，周姓女校長則稱，「一個學校校長到底適不適任，並不是用一次喝酒或失態來判定，應該要看整體辦學績效，辦學好壞是大家可以來論斷的，不是單由片面的說詞，或很小的地方來決定。」

至於遭檢舉者列舉的其餘18條過失，周姓女校長表示，她將會向校內人員解釋澄清，希望不要再造成學校的對立，其餘不回應。面對記者詢問是否做好最壞打算，她坦言，目前腦袋很亂，無法做任何思考。

▲▼彰化女校長發酒瘋大鬧校園，她還原事發經過。（圖／校長提供，下同）

回顧事發經過，周姓女校長受邀聚餐，結束後搭車返回學校，不料，剛下車卻一度因頭暈無法站立，需要人扶著進入校園，還坐地大哭大鬧，還哭吼「我是人不是畜生」，醉到大字形躺在紙箱上，相當失態，過程被其他老師拍照錄影，送到彰化縣教育處檢舉，事件也在縣內各校傳開。

彰化縣教育處表示，確實有接獲相關的檢舉，部分（檢舉）屬於校長的個人言行，部分屬於學校行政事務缺乏溝通，調查完成後會請考核委員會審議，祭出考績處分。另外，針對網友爆料的「用職權威脅恐嚇老師、無故指控老師違法、擅開老師冰箱等」，由於教育處尚還在調查，目前還無法證實。