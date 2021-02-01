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社會 社會焦點 保障人權

4歲女童遭巴頭…施虐師開心打卡「好幸福」　母哽咽：我有多崩潰？

▲▼蘆洲幼兒園施虐M姓女師出面致歉。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲幼兒園施虐M姓女師曝光。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區幼兒園一名M姓女老師，上月28日在學校打4歲女童巴掌、打頭，母親到校後監視器後才讓整件虐童事件曝光，M師也隨即向離職，沒想到她與其餘老師還PO文「好幸福喔」，讓媽媽氣炸。1日下午媽媽聯合孩子也遭M師虐打過的其他家屬到場，M師則表示「現在已經進入司法程序，在這邊誠心向家長道歉」，但母親一方仍不買單，這場虐童風波恐怕會持續延燒。

4歲女童的媽媽在臉書《靠北惡質幼兒園》氣憤貼文，表示30日女兒放學回家後「我不想去學校」，細問下才知道女兒在28日上學時被老師打，「我女兒回家說被老師打巴掌、巴頭甚至是推！還被威脅說如果回來告訴媽媽會被打更多下！」

媽媽得知女兒遭打原因其一是「沒給我簽聯絡簿以及學費袋沒放學費」；另外則是女兒回家跟她抱怨在學校煮火鍋時，自己準備好食材給女兒帶去學校，女兒回家說沒吃到她喜歡的肉，由於隔幾天會再辦一次，自己好意跟老師提醒「肉品食材不夠我可以再準備給學校」，沒想到女兒進去上課上到一半，就當著所有人的面打。

▼頭戴白色鴨舌帽的女童母親出面討公道。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲幼兒園施虐M姓女師出面致歉。（圖／記者陳豐德翻攝）

新聞曝光後媽媽收到至少5名家長私訊，1日下午召集家長到場，單親的她相當不捨女兒遭遇，父親的親友也召集許多黑衣人到場聲援，母親強調「以暴制暴不能解決任何事情，在蒐證的過程中有看到其他同學也被推頭，會希望事件曝光是希望能讓高層來注意到他們學校的異狀」。

另一名已經上小學的被害男童在爸爸帶領下也到場聲援，他童顏童語的向記者說M師都會打他，且「也會打其他小朋友，會打手跟頭」，還教育他這是「在玩」。另一名清潔婦則表示自己的孫子在4年前也被打，媳婦看到錄影帶後一直哭，不懂為什麼來上學就被打，質問園方後園長向他們致歉，最後就選擇原諒園方。

由於抗議民眾聚集近20人，M師也因離職不在園內，經園長連繫約1小時後M師才姍姍來遲，並與園長、當日在場老師一同鞠躬致歉，但現場氣氛仍十分火爆，民眾大罵「帶什麼口罩」、「帽子拿下來啦」、「這間幼兒園不要再讀了啦，小孩子哪天怎麼死都不知道！」

▼現場除了被害女童親友外，也有其餘孩子也遭虐的家長聲援。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲幼兒園施虐M姓女師出面致歉。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者質問院長近年來有發生過這麼多件虐童狀況，明明就有接過家長投訴，為何放任M師持續施虐？園長沉默數秒後則表示「說再多都是我們的錯，在這裡我們也誠心願意改過，在懺悔中，在這裡還是要跟大家對不起、抱歉」。

女童母親斥責M師事發後，還有辦法去上精油課開心打卡寫「好幸福」，她語帶哽咽地說「妳們知道從禮拜四到現在我心情有多崩潰嗎？妳們把我人生搞得一團亂，竟然還能說好幸福？」M師則對著鏡頭說「不好意思，內容（事實）與指控的有所出入，現在已經進入司法程序，在這邊誠心向家長道歉」。

由於女童母親目前已經向M師提告傷害以及恐嚇罪嫌，警方後續將傳喚M師到案，以釐清案情。新北市教育局則表示已立即要求幼兒園啟動調查、保留監視器畫面及通報相關機制，如有不當管教將裁罰最高60萬，另如未依規定通報，將再裁罰最高15萬元。

▼蘆洲幼兒園老師對4歲女童呼巴掌，媽媽氣炸貼文，教育局介入調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘆洲幼兒園老師對4歲女童呼巴掌，媽媽氣炸貼文，教育局介入調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼蘆洲幼兒園施虐M姓女師與在場未制止的老師出面鞠躬道歉。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼蘆洲幼兒園施虐M姓女師出面致歉。（圖／記者陳豐德攝）

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