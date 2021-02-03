故意衝撞米克斯再加速輾斃　運將報復被咬：不過就是一隻狗

▲謝姓計程車司機為了報復被咬，竟開車衝撞米克斯小狗再加速輾斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

謝姓計程車司機曾被附近住戶飼養的白色米克斯咬過，去年他開車行經巷弄時，看到沒有牽繩的小白獨自路邊散步，竟直接轉向，正面衝撞「小白」，停下車後，再次開速，用後輪輾過小白致死，事後台北市動保處約談多次，謝都拒不到案，毫不在乎地說：「不過就是一隻狗」，台北地檢署3日依最重可判2年徒刑的《動保法》起訴。

據了解，50多歲的謝姓運將與鄰里偶有摩擦，2020年4月間，他在住處附近的巷子，看到沒有牽繩的小白，在巷子右側獨自晃蕩，沒有任何猶豫地就把車子往右偏向撞倒小白，當時小白的飼主就在巷子對面和人聊天，一看到事故，就衝到車旁猛拍車窗示意，謝男卻加速逃逸，倒在路上的小白因此再次被後車輪輾過。

飼主陪伴自己10多年的小白，竟然只剩下殘破身軀，當場坐地大哭，事後向警方提告，動保處接獲檢舉後，先是對飼主沒有為小白繫上牽繩開罰，同時約談謝男到案說明釐清，但是謝拒不到案，因此被移送台北地檢署偵辦。

最後謝男到北檢出庭時坦承，過去曾被小白咬過，但是當天他沒有故意衝撞小白的意思，還抱怨動保處小題大作，「不過就是一隻狗」，檢察官勘驗巷口監視器畫面，謝男的車子如果直直往前開，絕對不會碰到小白，卻突然轉向右偏，明顯是故意傷害小白，依《動保法》故意傷害動物罪起訴。

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