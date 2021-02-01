Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士「零道歉」！殺人罪重判12年6月定讞

記者吳銘峯／台北報導

Uber司機郭俊邑2018年間涉嫌酒駕，在台北市基隆路上以破百公里時速狂飆，撞死1名機車女騎士，又撞傷2名騎士，接著撞進騎樓內，現場汽機車零件散落，宛如恐怖攻擊。一審將郭男判刑8年，二審更認定郭男就是「殺人罪」，因此改重判12年6月，案經上訴，最高法院認同郭男就是酒駕殺人，駁回上訴定讞。

▲郭俊邑酒駕時速100公里，毫無煞車高速肇事造成1死2傷後，撞進民宅才停下。（圖／資料照）

「酒駕肇事致人於死罪」若非累犯，在2019年間修法的法定刑為3到10年之罪，但當時就有不少意見認為，應該朝有「不確定故意」的「殺人罪」方向認定；若認定為殺人罪，本刑為10年以上重罪。本案就是少數見解，但獲得最高法院認同，因此未來各級法院認定酒駕致人死傷的罪責時，將有程度的加重，對社會治安必有建樹。

本案發生於2018年9月底，當時正值中秋節，不過台北市街頭在清晨5點多，卻發生這起恐攻級的車禍。25歲的郭男在前一天晚間與朋友喝酒到天亮，醉醺醺地開車上路。看到員警在路邊攔檢，郭男隨即將紅燈右轉，在羅斯福路上狂飆，沿途闖越多個紅燈。最後轉進基隆路4段往北二高方向。

▲檢察官批郭俊邑酒駕肇事「油門沒鬆過」、「與恐攻沒什麼兩樣」。（圖／資料照）

郭男此時時速超過100公里，但他因為酒駕再加上躲避查緝，竟高速從2部機車間強行穿越，先撞倒一名女騎士。郭男不僅沒停車，還加速直衝，再撞飛外側機車的陳姓女騎士。郭男車輛失控，連續撞擊路邊車輛，以及擦撞另一名機車女騎士，最後撞進騎樓裡。現場汽機車零件散落，房屋梁柱歪斜，宛若遭到恐怖攻擊。3名遭撞傷的女子中，陳女全身多處骨折，送醫不治，另2人並無生命危險。郭男肇事後，下車打電話求助，警方到場進行酒測，郭男酒測值高達每公升1.29毫克。檢方依照「殺人罪」提起公訴。

▲郭俊邑多次在母親陪同下出庭表示希望和解，被死者家屬批「只在法官面前道歉」。（資料照／記者劉昌松攝）

一審改認定郭男犯「酒駕肇事致人於死罪」，由於自首減刑，一審將他判刑8年。案經上訴，高等法院二審開庭時，郭男否認具有殺人犯意，請求法院輕判。但高院認為，肇事當時，郭男一開始確實不具有殺人故意，但他擦撞第一名女騎士倒地時，當時「堅信不會發生車禍致人死傷」之僥倖心態，即告破除。

而後郭男仍高速行駛，4秒鐘後追撞死者機車，高院認為郭男此時已具有「即使造成他人死亡亦在所不惜」、容任他人死亡結果發生之心態，即具有殺人罪的「不確定故意」，故此造成死者身亡意外，已經成立殺人罪。因此高院改重判他有期徒刑12年6月，全案定讞，此外他另犯酒駕肇事罪，二審判刑6月、得易科罰金18萬元，此部分已先行定讞。