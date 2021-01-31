她吵架竟「怒扔女兒」…男友沒接到！寶寶臉朝下重摔　肝臟慘爆裂

▲年僅1個月的女嬰重摔地面，全身多處受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）



記者詹雅婷／綜合外電報導

美國佛州34歲女子薇佳（Shana Raquel Vega）25日晚間與男友發生嚴重爭吵，先是朝他拔刀相向，接著把手中僅1個月大的女兒扔向他，但男子最終並沒有成功抓住孩子，女兒臉部朝下摔落地面，腦出血、肝臟撕裂，眼眶骨折、右眼腫脹，全身多處受傷，傷勢嚴重。

綜合美媒《奧蘭多哨兵》等報導，事發地點位在佛州里維埃拉海灘（Riviera Beach）一處飯店房間，薇佳當時與男友、年僅1個月的女兒入住，但到了29日晚間9時左右，薇佳與男友發生激烈爭吵。

薇佳一度拿到指向男友，甚至把手中的女兒扔向對方，但男友並未成功接住孩子，讓才1個月大的女兒以臉朝下的姿勢摔落地面；據悉，薇佳隨即抱起孩子，快速逃離飯店。事後，警方接獲當地居民通報，強調有一名女子進入她的住處院子，手中抱著用粉紅色毯子裹住的嬰兒。

▲薇佳起初一度否認拋扔孩子，但事後承認，她是試圖把孩子交到男友手中，是對方意外漏接才導致意外。（圖／翻攝自棕櫚灘郡警方辦公室）



經調查，該名1個月大的女嬰全身多處受傷，且傷勢嚴重，包括右眼腫脹、眼眶骨折、鼻子割傷、腦部出血、肝臟有撕裂傷。薇佳起初一度否認拋扔孩子，但事後承認，她是試圖把孩子交到男友手中，是對方意外漏接才導致意外，且最終帶著孩子逃跑就是怕監護權被奪走。

棕櫚灘郡警方表示，薇佳如今面臨多項指控，包括使用致命武器蓄意傷害、忽視兒童造成嚴重身體傷害、嚴重虐待兒童等罪，目前被關押在當地監獄中，相關調查現正持續進行。

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