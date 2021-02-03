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降低基層醫護感染風險　鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所

▲鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所。（圖／市府提供）

▲鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日慰勉龜山區「梵谷美學牙醫診所」醫療人員表示，牙科及耳鼻喉科等專科，在診療過程中經常需要近距離接觸病人，為降低基層醫療人員的感染風險，市府向中央爭取N95口罩、隔離衣、護目鏡、防護面罩及乳膠手套等防疫物資，配發給桃園市醫師公會、牙醫師公會及中醫師公會，再由公會配發至各醫療院所及基層診所。▲鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所。（圖／市府提供）

▲「梵谷美學牙醫診所」落實防疫措施。（圖／市府提供）

鄭市長表示，防疫工作不能僅靠11家急救責任醫院，基層醫療院所也同等重要，桃園市醫師公會約有4,400名會員，涵蓋1,591家基層醫療院所，而牙醫師公會目前約有1,300個會員，涵蓋513家基層牙醫診所，因此市府於今年向中央分批調度防疫物資，包括16萬5,000個N95口罩及防護衣、6萬瓶防疫酒精、6,000個面罩及護目鏡，另市府也採購2,500盒醫用手套，並向民間企業募集部分防護衣，提供基層醫護人員更充足的防護裝備。▲鄭文燦致贈防疫物資到牙醫診所。（圖／市府提供）

桃園市牙醫師公會理事長暨梵谷美學牙醫診所院長黃國光表示，市府自去年新冠肺炎疫情爆發以來，持續提供牙醫師公會成員相關防疫物資，今年疫情升溫之際，市府也顧及牙醫診所的醫療服務特性，再度提供包括護目鏡、防護衣、醫用手套及面罩等物資，讓第一線的牙醫師及護理人員可以安心工作，牙醫師公會將持續宣導會員做好感控措施，成為防疫的堅實後盾。

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