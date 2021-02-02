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疫情緊張桃園持續建立完整防護網　已有396醫護解隔離

▲疫情緊張桃園持續建立完整防護網　

▲衛生局長王文彥表示，已有396人醫護解除隔離。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日於防疫專案會議時表示，防疫成功是99分努力，加上1分幸運，台灣能達到低確診率、低本土案例及低死亡率的「三低」成績，是靠全民防疫意識及嚴謹、果決的精準防疫，建立完整的防護網。因此市府研擬將相關醫療院所防疫現場的行政人員及環保清潔人員等，納入補償範圍，給予防疫人員實質鼓勵和肯定。▲疫情緊張桃園持續建立完整防護網　

▲疫情緊張　桃園持續建立完整防護網。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，因整體防疫需要，市府於1月28日公告搭乘本市市區公車、免費公車及幸福巴士須強制佩戴口罩，並禁止車上飲食，請交通局針對上述業者，評估試算1至3月短期紓困的運輸補貼，藉此緩解業者因提高社區防疫所造成的營運壓力。

衛生局長王文彥表示，自今年1月11日至昨日止，桃園通報個案、疑似個案、有症狀採檢、居家隔離等，共計1萬465人，總採檢次1萬2,536次。其中部桃專案共3,268人，桃園市3,005人中已有2,533人居家隔離期滿，1,509人期滿且已完成採檢，尚有1,496人未完成採檢，採檢率約60%，而醫護隔離部分則已有396人解除隔離。

資科局長余宛如表示，已建立線上申辦服務整合入口網「桃園網路e指通」，並彙整中央及本市已開發線上申辦服務共計183項。另與研考會合作建置「共通性送件平台」，協助各局處上架具線上申辦服務的潛力業務項目，讓民眾無需臨櫃辦理，即可透過網路送件完成申請，以降低群聚染疫風險。市府各單位也將加強宣導線上申辦系統，降低臨櫃負擔。

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