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鄭文燦推出八大貼心服務　春節不打烊陪伴市民安心過好年

▲桃園市長鄭文燦3日在市政會議上宣布，春節期間包括醫療食安等八大服務不打烊措施，陪伴市民過好年。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦3日在市政會議上宣布，春節期間包括醫療食安等八大服務不打烊措施，陪伴市民過好年。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應下週到來的農曆春節連續假期，桃園市長鄭文燦3日在市政會議上宣布，2月10日至16日春節期間推出「醫療食安不打烊」、「環境清潔不打烊」、等八大貼心服務，同時與網路人氣插畫家「啾啾妹」合作「110年春節服務不打烊措施」宣傳設計，將春節不打烊各項服務措施內容融入，除請各負責局處加強宣傳讓市民容易了解，陪伴市民安心過好年。

鄭文燦指出，市府推出包括「醫療食安」、「環境清潔」、「交通運輸」、「社福關懷」、「觀光走春」、「漁銷動保」、「運動場館」、「藝文充電」等八大服務不打烊措施，讓市民在新春期間也能過個安穩舒適新年。

「醫療食安不打烊」方面，2月10日至16日（小年夜至初五）急救責任醫院急診24小時；實際急門診開設部分，因應疫情配合中央政策規定辦理，就醫前請先電洽各醫院詢問。另有24小時諮詢服務，包括黑心、不法食品檢舉專線（0800-285000）、食品中毒通報專線（0937-466695）、毒品防制諮詢及戒毒服務專線（0800-770885）、1925安心專線及長照服務專線（03-3321328）等。

「環境清潔不打烊」方面，復興區2月10日正常清運，11日、14日8時起清運1趟且夜間停收，12日、13日及15日、16日停收，17日恢復正常清運；復興區以外各區從2月10日至11日、16日9點起清運1趟且夜間停收，12日至15日停收，17日恢復正常清運時間且加強清運。

「交通運輸不打烊」方面，2月7日至2月16日（初五）計程車服務單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元；2月10日至16日（小年夜至初五）路邊停車場不收費，部分公有路外停車場暫停收費；桃園與中壢拖吊保管場2月11日至16日（除夕至初五）8時至20時提供領車服務；交通號誌維修與路平通報則24小時不打烊。

▲桃園市長鄭文燦3日在市政會議請各局處加強宣導各項服務不打烊措施，陪伴市民過好年。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦3日在市政會議請各局處加強宣導各項服務不打烊措施，陪伴市民過好年。（圖／記者沈繼昌攝）

「社福關懷不打烊」方面，社會局從2月10日至16日（小年夜至初五）設置春節關懷不打烊服務中心，提供（03）335－0628專線，在9時至17時受理通報案件，並提供關懷救助金或物資等服務；2月11日至16日（除夕至初五）10時至14時，桃園市街友外展中心及人安基金會中壢站設立熱食供應站，提供街友領取即食品服務；另提供獨居老人與身障朋友替代餐食服務。

「觀光走春不打烊」方面，台灣好行大溪快線、小烏來線、石門水庫線、東眼山線2月10日（小年夜）、2月13日至16日（初二至初五）行駛假日班表，2月11日至2月12日（除夕至初一）停駛；桃園虎頭山、小烏來、拉拉山等風景特定區，羅浮泰雅故事公園、角板山行館、巴陵古道生態園區等景點，2月10日（小年夜）、2月12日至16日（初一至初五）正常開放；桃園火車站、中壢火車站與高鐵桃園站旅遊服務中心，除2月11日（除夕）開放到15時外，其他春節期間均從上午9時至晚間6時止正常開放。

「漁銷動保不打烊」方面，除永安漁港漁貨直銷中心2月11日（除夕）僅開放到下午3時止，竹圍漁港及永安漁港等漁貨直銷中心其他春節期間則照常開放；春節期間，提供非洲豬瘟防疫通報專線（0800-039131），野生動物收容與動物急難救助則可電洽1999市民專線。

「運動場館不打烊」方面，市立田徑場春節期間，每日5時至22時正常開放；桃園市立網球場於2月13日至16日（初二至初五）5時至22時開放；桃園國民運動中心、中壢國民運動中心、南平運動中心、平鎮國民運動中心、蘆竹國民運動中心與市立蘆竹羽球館於2月13日至16日（初二至初五）每日8時至16時開放。

「藝文充電不打烊」方面，中平路故事館、楊梅故事園區、龜山眷村故事館於2月15日至16日（初四至初五）開館；市立大溪木藝生態博物館各館舍在2月10日（小年夜）、2月13日至16日（初二至初五）開館；桃園77藝文町於2月10日（小年夜）、2月14至16日（初三至初五）開館；壢小故事館於2月10日（小年夜）、2月16日（初五）開館；壢景町於2月10日（小年夜）、2月12日至14日（初一至初三）、2月16日（初五）開館。

其他「110年春節服務不打烊」詳細資訊，可至「桃園事」臉書粉絲專頁（網站：https://www.facebook.com/tycgnews）或桃園市府官網（網站http://www.tycg.gov.tw/）查詢，或撥打1999市民專線洽詢。

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桃市府鄭文燦八大服務不打烊

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