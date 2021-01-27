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只有一成機會也要救！60歲校長急性心肌梗塞　葉克膜續命救回

▲古先生哽咽地道出心中感謝，慶幸再次重獲新生。（圖／門諾醫院提供，下同）

古先生哽咽地道出心中感謝，慶幸再次重獲新生。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因急性心肌梗塞導致心臟嚴重受損的60歲患者古先生，在門諾醫院心臟外科及葉克膜團隊的搶救下，歷經一週的葉克膜維生系統以及醫療團隊的細心照護，住院43天後終於平安出院，在古先生的生日前夕，門諾醫院為他提前慶生並恭喜他重獲新生。

▲古先生哽咽地道出心中感謝，慶幸再次重獲新生。（圖／門諾醫院提供，下同）

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古先生家屬感謝醫療團隊不放棄一絲機會全力搶救。

「衷心的感謝門諾醫院，再次的向您們說聲，辛苦了！」緊握著家人的手，古先生哽咽地道出心中感謝。再次重獲新生，本身任職縣內高中校長的他說，第一要感謝的就是黃振銘醫師，因為黃醫師與團隊的不放棄，才有今天坐在這裡的他。「那怕只有一成的機會，也要全心全意的搶救」，古校長說這是太太在他清醒後，轉述當時情況危急時黃振銘醫師告訴家屬的話，這句話不僅在當時給了全家人力量，身為教育工作者，他也將這句話分享給全校師生，期勉大家不論身處於何時、發生何事，只要有一絲絲的機會，都不要放棄！就如同他自己所經歷的這場生死交關。往後的日子，除了陪伴最愛的家人，古校長說，他也會以最大的能力，幫助更多需要的人。

▲古先生哽咽地道出心中感謝，慶幸再次重獲新生。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院為古先生提前慶生恭喜他重獲新生。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，古校長本身是三高患者，有規律服藥、按時返診，而且各項數值都維持在目標範圍內，去年12月初因連續三天都感到胸悶且合併冒冷汗，才至急診就醫。

▲古先生哽咽地道出心中感謝，慶幸再次重獲新生。（圖／門諾醫院提供，下同）

當時急診醫師懷疑是急性心肌梗塞而安排心導管檢查，但過程中因心肌大面積缺血出現嚴重心因性休克，即使已經裝上了主動脈氣球幫浦維生系統，血壓還是掉到只剩六十，命懸一線，緊急由心臟外科團隊接手，並進行冠狀動脈繞道手術，但因為心臟嚴重受傷，血壓非常不穩定，隨時都有生命危險，因此；在與家屬說明及討論後，裝上了葉克膜維生系統，暫時取代病患的心肺功能，期盼讓已受損的心、肺系統獲得喘息與修復，最後逐漸恢復意識。

黃振銘提醒，有三高的民眾平時注意是否有大面積胸悶、胸痛的情況，建議45歲以上男性、55歲以上的女性應定期做健康檢查，尤其天冷一定要記得保暖，否則血管突然收縮，有可能引發心血管疾病；特別是心臟功能不好的人，不要泡熱水澡及溫泉，因為身體散熱需要更多血液，造成心臟負荷過大，易發生意外。

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