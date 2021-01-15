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社會 社會焦點 保障人權

扯！台北最迷你國小罰學生300下「波比跳」　校長命演「被霸凌」

▲▼霸凌,虐童。（圖／CFP）

▲▼霸凌,虐童。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

台北市最迷你實驗小學驚傳霸凌，一名男童因為轉學遭同學霸凌但老師卻重罰被霸凌的他，甚至要他跳300下波比跳，根本超出體能極限。沒想到家長反應後，張姓校長竟課堂上公審要學生表演霸凌過程，導致該男童身心極大創傷。事後學校撇清責任、教育局冷處理，讓家長無法接受並提起國賠138萬餘元，日前台北法院判賠16萬5000元。

事情回到2018年2月五年級的小凱（化名）轉學到位於北市某實驗國小，該校號稱台北最迷你的學校，並且由教育局撥經費設計實驗課程，強調小班教學與戶外大自然探索，宣稱有「家的溫馨」。小凱媽媽就是看準這點才會幫心愛的孩子辦轉學，豈料具有地方特色的學校卻成「霸凌溫床」，讓小凱一家人蒙上一層陰影。

2018年5月17日小凱被班上1名李同學打鬧捉弄，雙方言語衝突、推擠，造成李生受傷。該班陳姓代課老師知道後，竟處罰小凱極耗體能的「波比跳」。老師甚至當眾詢問其他學生：「小凱該跳幾下？」但小凱此時覺得疑惑，明明是對方先捉弄他，卻只有他被處罰，感到相當不公平。最後該老師竟讓小凱跳300下波比跳，小凱連午餐都沒吃，被操到累癱，甚至差點出現休克症狀。

小凱的媽媽事後得知此事向學校反應，不料3天後校長與主任、班導師對同學進行「團體輔導」。張姓校長居然要求3名當事人上台「表演」霸凌與被霸凌的經過，還不斷要求重來，全班同學則在台下觀看，讓小凱再度感受到被霸凌的難堪與傷害，校長更諷刺小凱是「媽寶」。

小凱父母提告國賠，主張校長職務範圍內對小凱負有保護教導的義務，長期漠視且默許體罰行為，濫用行政權未為積極有效輔導，甚至未依台北市政府教育局暨各級學校通報處理教師違法處罰學生事件流程圖之相關規定處理，未善盡保護學生不受體罰之義務，侵害小凱權利，求償135萬餘元。

法官考量該國小為專業教育機關，於輔導及管教學生時，自應注意遵守相關法規，斟酌各個學生不同性格、學習、身心等狀況，審慎為之，竟疏未注意而讓體罰事件發生，導致小凱心理產生壓力，精神上受有一定程度痛苦，判學校須賠小凱16萬5000元，可上訴。

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