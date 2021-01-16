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後疫情觀光業生存戰座談　李易騰：「精緻化」是關鍵！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，舉辦「2021雲嘉南區觀光業的生存戰」座談會，邀請康迅數位Pay Easy總經理李易騰等多位重量級人物與１百多位觀光從業人員交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，舉辦「2021雲嘉南區觀光業的生存戰」座談會，邀請康迅數位Pay Easy總經理李易騰等多位重量級人物與１百多位觀光從業人員交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎衝擊觀光產業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，在台南虹韻文創中心舉辦「2021雲嘉南區觀光業的生存戰」座談會，邀請康迅數位Pay Easy總經理李易騰等多位重量級人物與１百多位觀光從業人員交流，探討後疫情時代觀光業如何轉型，會中探討「精緻化」是關鍵。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，2020面臨新冠肺炎衝擊，世界各國採取封閉國境等政策，國際觀光產業無可避免地受到重創，但國內卻引發一股報復性旅遊熱潮，他鼓勵觀光從業人員不要悲觀，要樂觀積極以對，尤其後疫情時代，要與疫情共存，展現敏銳的洞察力及創造價值，找出新模式、新商機。

Pay Easy總經理李易騰表示，觀光是體會跟體驗，後疫情時代，觀光仍是需要接觸，所以要思考疫情下能做些什麼，他認為「如何精緻化」是關鍵，李易騰說，他曾到日本旅遊住宿泡湯，看到飯店阿婆蹲在地上，現磨現做當日餐點的豆腐，讓他有難忘的旅遊經驗，反觀台灣的旅宿早餐，則通常是一般的稀飯，所以他建議台灣的觀光需要思考精緻化，用心在每一個細節。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，舉辦「2021雲嘉南區觀光業的生存戰」座談會，邀請康迅數位Pay Easy總經理李易騰等多位重量級人物與１百多位觀光從業人員交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李易騰說，他也觀察到疫情下台灣觀光目前有一些精緻化走向，像是去年到圓山飯店，開始發現觀光人員在介紹圓山飯店門口的柱子，還有台北出現專賣高級吐司的商店供不應求等，他說台灣人每年出國旅遊費用有8千億台幣，疫情下這些消費是否能轉到國內，業者需要去回想自己的產品做審視調整，重點要能提供好的價值。

今日座談會貴賓包括勞動部雲嘉南分署長劉邦棟、台南市觀光協會理事長尤鎰鋒、康迅數位Pay Easy總經理李易騰、承億文旅集團副董事長戴淑玲、Klook台灣資深市場行銷總監林耀民、商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍、嘉義大學行銷與觀光管理學系暨研究所特聘教授鄭天明等人出席。

劉邦棟說，受到新冠肺炎衝擊，雖然國外旅客減少，但台灣疫情控制得宜，加上政府各項安心旅遊補助，因此旅宿業仍保持不錯的成績，故今年特委託台南市觀光協會開辦四班餐飲旅宿的相關課程，包括「職人手感烘焙專修班」即日起至2月22日止可報名，「餐飲及旅宿業基層管理人才訓練班」預計1月18日至3月2日止開放報名，另有「農產加工製作暨禮盒包裝行銷班」及「文化觀光旅遊跨領域人才培訓班」將陸續開班，有興趣民眾可洽詢台南市觀光協會06-2355818。

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