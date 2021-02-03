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做完「肛拭子」走路秒變企鵝？　陸影片瘋狂流傳

▲▼大陸網站流傳民眾做完「肛拭子」核酸檢測，走路秒變企鵝。（圖／翻攝新京報）

▲大陸官方表示「肛拭子」可提升檢測準確率。（圖／翻攝新京報）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸官方近來加入「肛拭子」採樣，藉此提升新冠病毒檢測率，但由於方式太尷尬，引起不小話題，網路甚至流傳一段影片，描述一群人做完「肛拭子」採樣後，走路變得像企鵝。不過，官方隨即出面澄清影片是移花接木，被拍的小朋友是做完割包皮手術。

《新京報》報導，這段影片是描述石家莊市民做肛拭子核酸檢測後秒變「企鵝」邁著外八字走出醫院。該報記者經反覆查證，確認影片拍攝地是西安市臨潼區人民醫院。

報導指出，影片中的多個場景，包括電梯口的環境和牆上的消防提示，包括醫院出入口的圍欄與閘機等，均與該醫院完全一致。

▲▼大陸網站流傳民眾做完「肛拭子」核酸檢測，走路秒變企鵝。（圖／翻攝新京報）

▲大陸網站流傳民眾做完「肛拭子」核酸檢測，走路秒變企鵝。（圖／翻攝新京報）

醫院保安也證實，網傳視頻是小孩在醫院割包皮後，走出醫院的畫面，「孩子做完手術後，不能碰到傷口。所以他的腿叉開走，就跟企鵝一樣。」

此外，石家莊市衛健部門、新冠肺炎救治專家組成員市第五醫院王海濱主任醫師則表示，石家莊自發生疫情以來，各社區採集標本均為口咽咽或鼻咽拭子，從未採集過肛拭子。目前，肛拭子標本採集只針對住院併發腹瀉的新冠肺炎患者，且肛拭子採集後無明顯不適。

至於「肛拭子」核酸檢測的體驗，《新京報》日前也採訪相關民眾，一名剛接受「肛拭子」檢測的女性隔離者指出，自己當天測完喉嚨、鼻子後，突然被要求要測肛門，雖然有點難為情，但還是可以忍受，「棉籤插到肛門裡邊，轉幾圈再拿出來，一共做了兩遍。」

▲▼大陸網站流傳民眾做完「肛拭子」核酸檢測，走路秒變企鵝。（圖／翻攝新京報）

▲官方出面澄清謠言。（圖／翻攝微博石家莊互聯網舉報中心）

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