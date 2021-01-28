以為自己染新冠！陸男隧道內跳車昏迷　核酸檢測後糗了

記者陳政錄／綜合報導

染上新冠肺炎有多可怕？近日大陸貴州銅仁一名男子，因懷疑自己感染新冠肺炎，加上生活壓力太大，一時「精神失常」，不顧轎車還在隧道中高速行駛，就打開車門跳出，差點被後面的車輛輾壓。經當地民警帶回派出所，並安排進行病毒核酸檢測後，結果顯示陰性，虛驚一場。

據《貴州廣播電視台》、《澎湃新聞》報導，這起離奇事故21日發生在貴州同仁，石姓男子與家屬座車進入潘家灣隧道後，坐在後方的石某因為近日有咳嗽症狀，感到身體不適，加上心情欠佳，竟「打開車門跳了下去」。

▲貴州男子懷疑自己染上新冠肺炎，在高速行駛的隧道內跳車。（圖／澎湃新聞、貴州廣電）

「你開車門幹什麼？」「我要下車，老六掉下去了！」男子跳車後，哥哥聽見外面風聲，回頭一看才驚覺自己的親弟弟跳車了，趕忙要求駕駛停車回去找尋，並報警處理。

當地民警趕到現場後，石姓男子除了不同程度擦傷外，身體並無大礙，但呈現昏迷，為保險起見，仍安排做核酸檢測，結果顯示陰性。

▲跳車男子沒什麼大病痛。（圖／澎湃新聞、貴州廣電）

清醒後，面對警方詢問，石某自述，「懷疑自己是新冠病毒」，警員回應，「你一點都沒有病，你是自己嚇唬自己，你只是有一點咳嗽，咳嗽很正常的。」

男子的哥哥也說，石某可能是因生活壓力過大，突然精神失常，加上近期有病痛，總幻想自己得得了什麼疾病，一時想不開才有輕生的念頭。對此，陸網也紛紛留言，「貴州的疫情還沒那麼可怕吧，不解」、「有沒有這麼嚴重」、「好好的一個人，犯傻了」，或質疑「為什麼不鎖車門」、「得病你跳車也來不及啦。」

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