國台辦記者會二批陳時中！　指台灣檢測費高、部桃「政治防疫」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／ETtoday資料照、翻攝CCTV4）

記者陳政錄／綜合報導

新冠疫情持續成為兩岸輿論的導火線。面對指揮官陳時中說，台灣自費篩查新冠病毒費用較大陸高，是因為「檢驗比較準」，以及近日部桃擴大隔離5000人，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日在例行記者會上，兩次回應批評，說台灣是「政治防疫」，陳時中還偷換概念，抹黑大陸掩蓋台灣檢測費用高昂的真實原因。

據了解，台灣民眾自費篩查新冠病毒的費用，一般在新台幣5000元到7000元之間，而近日媒體報導，大陸核酸檢測費用有低至約新台幣345元的，平均換算差距約達19倍，引起各界討論。

面對中央流行疫情中心指揮官陳時中回應表示，這是因為台灣檢驗比較準，大陸整批檢測準確度低。國台辦發言人朱鳳蓮27日回應稱，「對這個說法我想大家都是不信的。」

▲近日疫情嚴峻的大陸河北省石家莊，全市推動完成全員多輪病毒核酸檢測。（圖／路透）

朱鳳蓮還說，「有人竟然以這樣的理由為台灣高昂的核酸檢測費用辯解，非常荒唐可笑。他要麼是專業上確實無知，要麼就是故意混淆概念，企圖糊弄、矇騙台灣民眾。」

朱鳳蓮進一步解釋，大陸新冠病毒的核酸檢測，分為針對個體的專門檢測「單檢」，和適用於大規模人群樣本的稀釋混樣檢測「混檢」。她強調，這兩種在大陸都廣為運用，都有很高的準確度，前者在大陸可依據個人需求隨時預約核酸檢測，而後者用於篩查，其結果不作為某個個體最終確診的依據。

所以朱鳳蓮說，她個人在北京經歷過的「單檢」經驗，為80元人民幣，也有120元人民幣，相較之下台灣核酸檢測費用都不止是19倍，是21倍多。「奉勸這位先生（陳時中），還是老老實實向台灣民眾講清楚台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因」。她說，抹黑大陸以為這樣就能夠掩蓋真相、蒙蔽台灣老百姓，那是行不通的。

至於台灣部桃疫情持續發酵，24日晚間緊急擴大隔離5000人，朱鳳蓮表示，我們注意到台灣地區這次醫院聚集性感染事件引發民眾恐慌的報導。

朱鳳蓮第二度抨擊台灣防疫，稱疫情當前，「政治防疫」無濟於事，只有實事求是，從科學和專業角度出發，真心守護台灣民眾健康福祉，才是解決之道。「我們也再次奉勸民進黨當局，不要把台灣民眾的生命健康當兒戲，更不要把台灣民眾當作政治操弄的工具。」

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