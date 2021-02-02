男子出差被隔離20天　公司成立「慰問辦」：陪吃陪喝陪聊

▲被隔離的龐先生神情萎靡，公司同事特地為他成立慰問辦。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸南京的龐先生1月份到石家莊出差，碰上河北嚴重疫情，抵達當日便開始隔離生活，經過20多天，龐先生的情緒逐漸不穩，顯得煩躁不堪。對此，龐先生的公司同事心生一計，火速成立一個名叫「慰問辦公室」的新部門。

▲龐先生與同事們透過視訊聊天，排解被隔離的壓抑心境。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，新部門的職責就是陪吃，陪喝，陪聊。午飯時間一到，慰問辦的三名同事便擺上碗盤開始陪龐先生用餐，不過，同事們豐盛的餐食卻讓螢幕另一端的龐先生更加鬱悶。此後，每日都有同事在辦公室裡陪著龐先生透過視訊聊天、吃飯，才逐漸讓龐先生情緒緩和。

▲慰問辦公室的主要職責便是透過視訊陪伴被隔離者生活。（圖／翻攝澎湃新聞）

慰問辦的暖心舉動在網路上瘋傳後，不少人認為是無形中對企業形象加分，此前，大陸有企業為節省人力成本「在線解雇」被隔離員工，也有傳出企業糾結隔離期間的工時問題，甚至有企業拒絕支付員工因工作出差被隔離產生的相關費用等。

有評論指出，給予被隔離的員工更多關懷，用陪聊陪吃防範憂鬱情緒，並不需要公司額外付出太多成本，卻能讓員工感受到集體的溫情暖意，進而更有歸屬感，「也許無心插柳，但抗疫時期的情懷與擔當，效果堪比一部精妙的形象廣告。」