北京下調核酸檢測費344元／次　最低價只需172元　

▲北京同仁醫院崇文門院區核酸檢測費用僅需40元人民幣（約172元新台幣）。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

北京市醫保局今（29）日表示，為減輕群眾檢測費用負擔，下調新冠病毒核酸檢測價格，單樣本檢測調整為80元人民幣（約344元新台幣）。此外，民眾根據疫情需要實施混合檢測時，5個樣本混合檢測，每樣本費用不高於30元人民幣（約129元新台幣）。

▲北京下調新冠病毒核酸檢測價格。（圖／記者魏有德攝）

《人民日報》報導，調整「新型冠狀病毒核酸檢測」 項目價格，單樣本檢測價格調整為80元（單位，人民幣）/次（約344元新台幣）。根據疫情需要，按照北京市衛健部門技術要求和標準實施混合檢測時，5個樣本混合檢測，每樣本按不高於30元（約129元新台幣）收費；10個樣本混合檢測，每樣本按不高於20元（約86元新台幣）收費。

▲北京民眾在醫院外排隊等待接受核酸檢測。（圖／記者魏有德攝）

報導稱，上述價格為最高指導價格，不得上浮，下調幅度不限，「相關部門將綜合考慮檢驗技術發展進步和相關成本變化等因素，對項目價格進行動態調整。」

據悉，北京新冠病毒核酸檢測費用最高不超過120元人民幣/次（約344元新台幣），下調價格通知出台前，已經有部分醫院將費用降低至80元人民幣（約344元新台幣），甚至有公立醫院的檢測費用僅需40元人民幣（約172元新台幣）。

