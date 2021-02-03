國防部：軍士官教召8年未滿4次　編管期延長至退伍12年

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

國防部3日表示，今年教召將解除「編管8年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。此外，今年的教召訓練將自3月9日起實施，教召令已於1月28日起依排定梯次依序寄發。

國防部3日上午召開例行記者會，就「110年教育召集執行作法」、「國軍春節期間執行外離島軍民運輸作業規劃」、「春節假期國軍醫院醫療服務不中斷」等主題進行說明。

全民防衛動員室主任韓岡明表示，根據去年9月30日立法院預算中心指出，109年後備部隊軍、士官選充率偏低，恐影響後備戰力。國防部去年10月22日赴立法院實施國軍「提升後備戰力」專案報告提出，解除「編管8年」政策，採「後退先選」原則召訓，以提升後備部隊軍、士官選充率。

韓岡明指出，依照《兵役法》施行法第27條規定，教育召集於退伍後8年內，以4次為限、每次不超過20日，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間。為滿足後備部隊選充需求，自今年起解除「編管8年」政策放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。

韓岡明說明，今年教召訓練將自3月9日起實施，相關教召資訊公告於後備指揮部網頁之「後備軍人網路服務台」提供查詢，教召令已於1月28日起依排定梯次依序寄發，請接獲教召令之後備軍人按時報到，參與專長複訓與戰備任務訓練，共同保衛國家安全。

韓岡明受訪時表示，本次主要是針對8年內教召未滿4次的後備軍人，如果8年內已經滿4次，基本上不在此限，目前粗估有3000人可以補充後備部隊基層戰力，「被召回來應該是符合兵役的公平性」。

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