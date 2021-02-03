春節遊宜花避壅塞！蘇花公路疏運措施出爐

▲開放大客車行駛路肩緊急空間，路段包含蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁等3段。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年春節連續假期自2月10日（星期三）至16日（星期二）止共計7天，預估春節連續假期前段10日至12日南下返鄉車流將陸續湧現，假期中段則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段15日至16日則將以北上返回工作地旅次為主，公路總局呼籲，國道5號壅塞時，可改行台9線北宜公路，並請用路人多利用國道客運及鐵路公共運輸。

為提高行車效率，公路總局第四區養護工程處規劃於蘇澳地區、花蓮和平地區及花蓮崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並自本次連假起，於3日以上連假時段性開放大客車行駛蘇花改路肩緊急空間，路段包含蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁，一般遊覽車及公路市區客運於開放時段內皆可行駛路肩；蘇花改開放路肩緊急空間的寬度為3公尺，行車速限為50公里/小時，並應與前車維持100公尺的安全車距、與左側主線車道車輛保持橫向安全間距，於開放路肩起終點皆設有告示牌，請大客車駕駛依當地標誌標線通行。

另為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，除配合國道客運票價優惠措施外，北花線來回票400元優惠及宜花東地區在地有腳租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）、東部春遊加碼優惠、孝親專案、【1663】南港-花蓮路線與Klook、KKday等通路合作販售車票推出旅遊或住宿套票優惠等多項優惠措施。

▲開放大客車行駛路肩時段一覽表。

最後也請用路人多利用本局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，多加下載利用。

►腦公！你不可以賴帳喔