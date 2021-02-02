戰方城、大掃除　春節痛痛症候群上身

▲啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將至，不少民眾不管是清除家中堆積雜物大掃除，或是長途旅遊開車，或是久坐追劇玩遊戲後，常在診間抱怨腰酸背痛問題。

安南醫院復健科洪啟堯醫師表示，根據統計數據顯示，高達85％成年人一輩子至少經歷過1次下背痛，任何時候1個月內發生下背痛到影響日常活動更有2成3的比例。常見危險因子包含抽菸、肥胖、年紀、女性、身心上吃重的工作、長時間久坐不動及身心症、焦慮、憂鬱症等心理因素。

洪啟堯醫師指出，超過八成下背痛病人屬非特異性下背痛，亦即疼痛本身並非特定疾病或結構異常所引起，許多人彎腰搬重後’閃到腰’就是這類型，通常是肌肉韌帶拉傷所造成，所幸疼痛來去都快，大多幾周內即可緩解，可使用熱敷、止痛藥來減緩不舒服，如疼痛減緩至可忍受程度可多走動幫助放鬆痙攣肌肉及加速復原，切忌勿長時間臥床。

洪啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛，重點是保持身體活動。另外，需搬重時避免直接彎腰而是彎髖及膝關節，要不憋氣挺直軀幹緊縮腹部肌群，讓負荷盡可能靠近身體中心。

假若工作上須長時間坐或站，記得要時常變換姿勢如久站時前方可放置小矮凳讓雙腳可短暫輪流踩踏，而久坐時可頻繁變換坐姿或每25分鐘時就起身伸展走動。



甚麼情況需要看醫生呢？洪啟堯醫師說雖下背痛大多為良性，但有時也可能潛藏一些嚴重情形包含感染、腫瘤、骨折、脊髓壓迫或馬尾症候群。要注意地是如70歲以上長者如有新背痛發生、躺著甚至晚上休息時會痛醒、不明原因發燒或體重減輕、曾得過癌症、免疫功能異常或長期使用類固醇、老年人背痛前有跌倒或意外撞擊過、疼痛牽引至下肢或痠麻無力、伴隨大小便控制或性功能問題、疼痛超過四周沒好等以上狀況者，建議最好尋求復健科醫師診療為上。

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