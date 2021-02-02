　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

戰方城、大掃除　春節痛痛症候群上身

▲啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將至，不少民眾不管是清除家中堆積雜物大掃除，或是長途旅遊開車，或是久坐追劇玩遊戲後，常在診間抱怨腰酸背痛問題。

安南醫院復健科洪啟堯醫師表示，根據統計數據顯示，高達85％成年人一輩子至少經歷過1次下背痛，任何時候1個月內發生下背痛到影響日常活動更有2成3的比例。常見危險因子包含抽菸、肥胖、年紀、女性、身心上吃重的工作、長時間久坐不動及身心症、焦慮、憂鬱症等心理因素。

▲啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪啟堯醫師指出，超過八成下背痛病人屬非特異性下背痛，亦即疼痛本身並非特定疾病或結構異常所引起，許多人彎腰搬重後’閃到腰’就是這類型，通常是肌肉韌帶拉傷所造成，所幸疼痛來去都快，大多幾周內即可緩解，可使用熱敷、止痛藥來減緩不舒服，如疼痛減緩至可忍受程度可多走動幫助放鬆痙攣肌肉及加速復原，切忌勿長時間臥床。

▲啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛，重點是保持身體活動。另外，需搬重時避免直接彎腰而是彎髖及膝關節，要不憋氣挺直軀幹緊縮腹部肌群，讓負荷盡可能靠近身體中心。

▲啟堯醫師強調，凡病皆預防甚於治療，不論是促進心肺耐力的有氧運動如步行、慢跑、游泳等，或針對軀幹之核心運動都可有效預防下背痛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

假若工作上須長時間坐或站，記得要時常變換姿勢如久站時前方可放置小矮凳讓雙腳可短暫輪流踩踏，而久坐時可頻繁變換坐姿或每25分鐘時就起身伸展走動。

甚麼情況需要看醫生呢？洪啟堯醫師說雖下背痛大多為良性，但有時也可能潛藏一些嚴重情形包含感染、腫瘤、骨折、脊髓壓迫或馬尾症候群。要注意地是如70歲以上長者如有新背痛發生、躺著甚至晚上休息時會痛醒、不明原因發燒或體重減輕、曾得過癌症、免疫功能異常或長期使用類固醇、老年人背痛前有跌倒或意外撞擊過、疼痛牽引至下肢或痠麻無力、伴隨大小便控制或性功能問題、疼痛超過四周沒好等以上狀況者，建議最好尋求復健科醫師診療為上。

經典Tiffany銀飾手鍊
 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹只穿丁字褲…被帥醫師拍屁股羞喊「蠻爽的」　網戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戰方城、大掃除　春節痛痛症候群上身

挺醫護！　立委呂玉玲和手信坊捐贈防疫物資

新北安心迎接金牛年　金山警分局治安交通雙管齊下

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查橋梁結果出爐！

防疫再升級　桃園2/3起啟動第二輪環境清潔消毒作業

耐斯集團重啟松田崗　打造蒙古文化園區

新北春季限定「小海帶」　立春時節來東北角尋找褐色寶貝

路過拍到奇石！驚見「神犬狗頭」趴臥河喝水　秘境地點曝光

海山分局長交棒李忠萍　新北警長黃宗仁：捍衛執法尊嚴不容打折

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

戰方城、大掃除　春節痛痛症候群上身

挺醫護！　立委呂玉玲和手信坊捐贈防疫物資

新北安心迎接金牛年　金山警分局治安交通雙管齊下

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查橋梁結果出爐！

防疫再升級　桃園2/3起啟動第二輪環境清潔消毒作業

耐斯集團重啟松田崗　打造蒙古文化園區

新北春季限定「小海帶」　立春時節來東北角尋找褐色寶貝

路過拍到奇石！驚見「神犬狗頭」趴臥河喝水　秘境地點曝光

海山分局長交棒李忠萍　新北警長黃宗仁：捍衛執法尊嚴不容打折

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

《植劇場2》啟動！改編驚悚作《孤村草人》祭紅棺壓煞

北極熊棉花糖、柴柴銅鑼燒可愛爆炸　一口咬下「保證會後悔」

權威期刊《刺胳針》：俄羅斯Sputnik-V疫苗　效力達到91.6%

密集恐懼症！數千蜜蜂爬滿手臂男子「完全不怕被螫」淡定逛街

地方熱門新聞

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

10元飽覽海景　多良車站首日收一萬五

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

桃備援管線通水　解竹科缺水危機　

年前交通大執法　內埔警加強7大違規取締

春節連假　桃園那些醫院有急、門診？

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周

耐斯集團松田崗打造蒙古文化園區

基隆敬軍贈春節加菜金　林右昌感謝國軍

婦迷途一整日　市民卡查出身份助返家

落實防疫「安心遊」　大溪子弟發口罩

基隆新任秘書長、產發、交通處長佈達

二兒子苦撐照顧失能老母14年

更多熱門

相關新聞

LINE FRIENDS派對5公尺莎莉坐鎮

LINE FRIENDS派對5公尺莎莉坐鎮

在台北吸引10萬人次的LINE FRIENDS 全明星派對，在新春檔期前進高雄夢時代，請出5公尺高的超大莎莉坐鎮，還有BT21全員摩天輪，超大型扭蛋機還有可坐人咖啡杯，先別說進駐的超狂店家還有豐富的週邊商品，免費入場光打卡就賺飽好心情啦！台北還有蠟筆小新快閃店，也是免費入場，甜甜糖果屋好夢幻！

台生留川靠視訊與家人團圓 學校食堂年夜飯0.1元吃到飽

台生留川靠視訊與家人團圓 學校食堂年夜飯0.1元吃到飽

華裔設計師+花藝鬼才合作　勝利星村春花朵朵開

華裔設計師+花藝鬼才合作　勝利星村春花朵朵開

替代道路與空拍機監控　疏解中壢區春節交通

替代道路與空拍機監控　疏解中壢區春節交通

東森購物大爆發　王令麟：1月獲利翻倍漲

東森購物大爆發　王令麟：1月獲利翻倍漲

關鍵字：

方城大掃除春節痛痛症候群上身

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

姑丈擬提國賠：道路設計不良

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面