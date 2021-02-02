台生留川靠視訊與家人團圓　學校食堂年夜飯0.1元吃到飽

▲四川大學華西校區的台生受疫情影響，選擇留校過年。（圖／翻攝川越海峽）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，不少在陸台生選擇留在學校過年。就讀於四川大學華西校區臨床醫學病理學研究生溫心瑜表示，到成都求學7年，這是第一次不能與家人團圓過年，「和家人的聯繫都是通過視訊通話，他們很關心我的學業和生活，對學校的防疫措施很放心，常叮囑我少去人多的地方。」

▲四川大學華西校區提供留校台生過年期間生活及學業上的保障。（圖／翻攝川越海峽）

對於春節期間台生留校的情況，校方表示，食堂在除夕夜特別安排分餐制年夜飯，台生只需花費0.1元人民幣，即可享受到具有地方特色和年味的團圓「家宴」。此外，宿舍也會準備各種小零食，滿足學生小規模交流聯誼，「學生若遇學業、實習方面的問題，指導老師也會給予及時的幫助。」

就讀華西臨床醫學院本科5年級的顏宥彤，今年將面臨考取研究所的人生重要關卡，她表示，「留在學校過年正好可以完成本科實習任務，也讓我更有時間準備考研和雅思考試，希望取得好成績。」同時，她還俏皮的向家人喊話，「不要傳我年夜飯圖片，紅包記得準時打來喲！」

至於首次在大陸過年的研究生則提到，新年願望比較實際，希望因疫情延後的獎學金能順利拿到，「研究生課題研究任務重，想早點為畢業論文做準備，除夕夜只有透過視訊連線與家人線上相聚」

談到學業和未來發展，溫心瑜則認為，「四川大學真的很棒，非常重視科研，研究生畢業後還想按導師建議，再出去走走，開闊視野，提升自己。」

農曆春節來臨前，四川省台辦主任羅治平、副主任袁明等人也前往四川大學華西校區，在四川大學副校長姚樂野等人陪同下來到台生公寓，向台生代表送上新年祝福和節日禮包，同時了解台生在疫情下學業及生活情況。