部桃全院篩檢啟動　王必勝曝光「採檢場地」：這裡空曠通風好

▲王必勝完成PCR採檢。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚維持19人確診，中央流行疫情指揮中心1月成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官。指揮中心今（3）日起啟動「清零計畫」針對部桃全院採檢，身在部桃的他，也是需採檢人員之一。今日上午，王必勝在臉書PO出在立體停車場的採檢照，盛讚急診醫師動作快又流暢，也感謝友院協助、員工配合，希望一切順利。

部桃清零計畫需採檢員工共有2663人，其中2310人為本院員工，353人為外包，扣除剛採檢完的綜合大樓、2月1日以後裁減隔離者、護理之家員工與1月4日後未到醫院上班，合計575人無需參與外，實際需要採檢的有2088人。

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王必勝在臉書寫道，擴大篩檢計劃是針對接近2100多位員工進行PCR檢測，部分還要抽血驗抗體，「安全問題是首要考量」。而選擇立體停車場就是因為空間寬敞、通風良好，現場也設置12台攝影機全程錄影，加上刷卡確認報到時間，讓出現確診者時，可以迅速匡列相關人員。同時醫療大樓環境採檢也在進行中。

王必勝說，感謝指揮中心專家指導，感謝友院協助檢體檢測，也感謝員工全力配合，希望一切順利。而自己第一次PCR檢測，急診醫師動作確實又流暢，「按個讚！」