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稱信神得永生！南韓神棍「保釋出獄」憔悴模樣曝　前信徒：很諷刺

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▲▼李萬熙入獄前、保釋出獄後外觀呈現極大差距，短短104天內成為憔悴老人。（圖／達志影像）

▲李萬熙入獄前、保釋出獄後外觀呈現極大差距，短短104天內成為憔悴老人。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

在南韓被視為邪教的大邱新天地教會，造成今年2月南韓爆發首波新冠肺炎（COVID-19）全國大流行，其邁入90歲高齡的教主李萬熙（이만희）由於謊報信徒名單、隱匿活動地點，先前更涉嫌盜領56億韓元，遭水原地方法院8月1日裁定羈押，本月12日因健康惡化，法官批准其保釋申請。

然而媒體跟拍採訪出獄後的李萬熙，發現坐在輪椅上行動不便的李萬熙身體狀況真的大不如前，與今年3月召開記者會對全民下跪道歉的模樣呈現極大反差，短短的104天內，不但黑髮全數化白，其拄著拐杖、戴著口罩皺眉的模樣顯得相當憔悴不堪。

▲▼李萬熙保釋出獄時身形憔悴，頭髮花白。（圖／達志影像）

▲▼李萬熙保釋出獄時身形憔悴，頭髮花白。（圖／達志影像）

▲▼李萬熙保釋出獄時身形憔悴，頭髮花白。（圖／達志影像）

根據韓媒《中央日報》，李萬熙12日坐在輪椅上，被看守所人員推出位於京畿道水原市八達區的水原看守所（수원구치소），不但頭髮化白、開始掉髮，拿著拐杖與購物袋的手也不斷顫抖，直至輪椅被推至座車前，皆呈閉目養神狀態，然而神色略顯驚慌，仿若瀕死狀態。

李萬熙在聆訊準備期間，曾於9月18日透過律師提出保釋申請，並不斷以身體健康條件惡化為由，向法院表示看守所羈押生活「生不如死」；法官認為證人審訊已完成一定進度，加上李萬熙全程配合出席調查，無逃亡滅證之虞，於是以保證金1億韓元（約新台幣255萬元）、配戴電子追蹤裝置、限制其居住地為條件，予以裁定保釋。

網路媒體《Huffpost Korea》在數張照片中，仔細分析李萬熙羈押入獄的104天前後的不同之處。

▲▼李萬熙下跪時，被眼尖網友抓包其金錶上寫著「朴槿惠」(박근혜)。（圖／達志影像）

▲李萬熙下跪時，被眼尖網友抓包其金錶上寫著「朴槿惠(박근혜)」。（圖／達志影像）

在今年3月記者會的照片中，李萬熙似乎將白髮染黑，其西裝、襯衫皆險得合身，還配戴朴槿惠執政時青瓦台所製的金色手錶，且還可向常人般走路，神清氣爽；不過到12日從看守所保釋出獄後，李萬熙已滿頭白髮，不但皺眉閉眼，還需靠人推輪椅才能行動，顯得相當頹廢。

根據韓媒《News Njoy》報導，李萬熙保釋出獄的消息一出後，曾「誤入歧途」信奉新天地、追隨教主李萬熙的前信徒們皆相當悲憤！全國新天地被害者連隊代表申剛植（신강식，音譯）表示，「曾在信徒面前誇海口稱自己能長生不死的人，如今卻因身體病痛向法官要求釋放，這一切不覺得很荒唐嗎？」

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