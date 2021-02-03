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台灣取得疫苗「至少7成人要打」！專家：未來3族群出國還得附證明

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

記者謝承恩／台北報導

日前傳出台灣取得國際新冠疫苗的時程有變卦，讓防疫的希望落在國產疫苗上。台大醫師李秉穎說明，目前國際上已經積極接洽，以國產疫苗來說下半年可望問世，未來國人若達到6、7成接種率就比較安全，未來可能出國旅遊、商務人士，甚至比賽國手，都要證明自己有打疫苗，才能去其他國家。

台灣向國外購買輝瑞等疫苗，傳出國外疫苗因輸出限制及BNT的亞洲總代理上海復星卡關刁難，使疫苗來台時間延後。台大醫師兼疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，3日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目受訪時指出，在變數中會盡快及早獲得疫苗，一般來說越早拿到越貴，台灣當初下訂單就是不惜重金，早點下訂簽約。

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▲▼打針,疫苗,注射。（圖／翻攝自pixabay）

▲歐美施打疫苗訂了數百萬劑，不一定接種率達百分百。（圖／翻攝自pixabay）

他研判，英國歐盟等國家雖然購買好幾萬劑疫苗去打，但是有三分之一的民眾不一定會接種，過去透過媒體的報導，都會顧慮接種產生的不良反應，接種並不會想像中順利，疫苗施打後有可能有多出來的份量，在後期就也更有機會能夠拿到疫苗，他認為國人至少接種率要達6、7成才會安全。

李秉穎說明，以後疫苗不單純只是自身考慮要不要接種就算了，而是未來國家經濟與交通必備的東西，「病毒不會從地球上離開，以後你要去其他國家，就要證明是不是有打過疫苗，像是出國旅遊、商務人士、比賽國手都要打。」他表示，現在台灣還沒有疫苗，防疫很辛苦，希望有了疫苗後，疫情也能夠緩解。

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