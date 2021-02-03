「陳主持人」質疑政府扶植國產疫苗廠圖利　周玉蔻爆氣要她閉嘴

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

記者謝承恩／台北報導

廣播節目《周玉蔻嗆新聞》今日邀請中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎討論疫苗問題，周玉蔻提到政府扶植國產疫苗廠，但有「陳主持人」質疑是圖利廠商。

李秉穎直言廠商製作疫苗最迫切的就是前期在燒資金，只有出現一點點成果，國家才會給些許補助，「本來國產疫苗就是要扶植國家企業茁壯，你說疫情期間很多企業也都在接受補助，不也是圖利企業？」周玉蔻也多次點名要「陳主持人」閉嘴。

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新冠肺炎疫苗在國外開打快2個月，台灣國產疫苗也正積極進行二期臨床實驗，最快於下半年問世。李秉穎今日在《周玉蔻嗆新聞》專訪節目受訪時指出，疫苗是國安問題，不是說想進口就要進口。

他說，以國外疫苗研發不管是輝瑞、莫德納都有大規模的臨床實驗，台灣的資金和環境都不允許，只能等世衛組織訂出抗體標準才能授權使用，進口數量、時間、價格都要看人臉色，都是不可控制的。「唯一可控制的就是國產疫苗，這是非常重要的事情。」台灣受限於疫苗嚴格的法規，當初他找了各方專家、廠商研究，如何盡快讓疫苗出來。

周玉蔻提到，有一位「姓陳的小姐」節目主持人在節目上說，國家是打算拖到國產疫苗上市，是圖利國內生技藥廠，「到底是要救台灣的某一家生技公司？」對於，李秉穎直言，不要把圖利妖魔化。「疫苗是國安問題，但有人認為疫苗是國家獲利，但不獲利怎麼扶植國家廠商？」

過去台灣有免稅規定、疫情期間也有補助國家企業 ，這些措施不也是圖利國家企業？周玉蔻更在節目中點名要「陳主持人」SHUT UP閉嘴，不要污名化國產疫苗。