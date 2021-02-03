　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夜店獵豔「無罩」嗨翻！南韓新冠增467例確診...首爾市府決定提告

▲▼首爾某臨時篩檢站排隊人潮減少。（圖／達志影像）

▲首爾某臨時篩檢站排隊人潮減少。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情雖漸呈趨緩，單日新增病例維持300多人，但大型綜合醫院、療養院等染病高風險場所接連傳出群聚感染，就連先前曾鬧出大規模群聚感染風波的首爾南部看守所近日又陸續傳出確診者，而職場、私人聚會等也傳出數起群聚感染案例，由於距離新春連假僅剩一周，政府繃緊神經，呼籲大眾減少非必要返鄉旅遊等行程。

而位於首爾市中區的國立中央醫療院的「預防接種中心」已完成準備作業，預計醫療人員、療養設施高齡者等80萬人本月起優先開放接種新冠疫苗。

根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓今（3）日上午9時30分共通報467起病例，其中433例為境內感染、34例為境外移入，同時新增6例死亡。目前南韓共累計79311例確診、1441例死亡。

▲▼新冠疫苗即將運抵，相關人員2日在仁川國際機場進行模擬配送演練。（圖／達志影像）

▲新冠疫苗即將運抵，相關人員2日在仁川國際機場進行模擬配送演練。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增309例（首爾佔184例、京畿道佔107例、仁川佔18例）；忠清南道新增35例；釜山新增18例；全羅北道、慶尚北道各新增10例；大邱新增9例；忠清北道、慶尚南道各新增8例；大田新增7例；光州、全羅南道各新增6例；江原道新增5例；世宗、濟州島各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市城東區漢陽大學醫院累計52例；京畿道安山市某醫院累計14例；首爾市江東區某韓醫（傳統醫學）醫院累計20例；首爾南部看守所又新增9例確診；首爾市中區某街友設施、忠清北島肉品加工業、光州市北區成人電子娛樂遊藝場等則有確診者出沒，引發群聚感染效應。

另外，首爾市廣津區某獵豔型布帳馬車（夜店的一種）違反防疫規定私自營業，造成43人群聚感染，其中部分消費者甚至未戴口罩。根據《News1》報導，首爾市府將依法規向其申請求償醫療費用。

國務總理丁世均（정세균）於2日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，距離最大傳統節日春節僅剩1周的時間，在新冠防疫上自然不可鬆懈，呼籲全民謹記保持社交距離，春節盡量不要返鄉，「今年春節比起實際見面，凝聚彼此的心意才是體貼、愛護家人的表現。」

►最快2月中旬開放「接種新冠疫苗」！南韓疫情漸趨緩...僅增336例

南韓現行防疫措施（至2月14日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
美腿短裙女地鐵車廂拍「自摸片」　網一看崩潰
千億尪精子超少！ 美女醫懷孕早產反被婆家砸尿布：子宮爛
網美採草莓「老公腳踏草莓苗」照片曝光遭公審　本尊回應了
美女醫正式宣戰「前婆婆罵我的影片可多了」：終於可以公諸於世
台南3對情侶車禍慘死　高大成曝「頸椎斷裂」痛苦過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美2021新冠死亡破10萬　佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

11歲男童被爸媽養在鐵桶1個月　「體重僅26公斤」被迫吃自己的糞

造假信徒名單引爆疫情！南韓法院判新天地教會「妨礙疫調」無罪

感染新冠釀長期不舉！醫證實「抑制睪固酮生成」　勸：快打疫苗吧

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區！致死率75%...傳人也傳食物

全球民主指數2020排名出爐！台灣是東亞No.1　晉升「完全民主國」

夜店獵豔「無罩」嗨翻！南韓新冠增467例確診...首爾市府決定提告

游泳被4公尺巨鱷咬住！　他徒手挖鱷魚眼球脫困：幸好看了YouTube

緬甸強人敏昂萊首發聲　政治野心曝！接班軍政府全因遇見他

緬甸人民上街反政變！防護衣寫「獨裁必敗」　醫護揚言罷工

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

美2021新冠死亡破10萬　佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

11歲男童被爸媽養在鐵桶1個月　「體重僅26公斤」被迫吃自己的糞

造假信徒名單引爆疫情！南韓法院判新天地教會「妨礙疫調」無罪

感染新冠釀長期不舉！醫證實「抑制睪固酮生成」　勸：快打疫苗吧

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區！致死率75%...傳人也傳食物

全球民主指數2020排名出爐！台灣是東亞No.1　晉升「完全民主國」

夜店獵豔「無罩」嗨翻！南韓新冠增467例確診...首爾市府決定提告

游泳被4公尺巨鱷咬住！　他徒手挖鱷魚眼球脫困：幸好看了YouTube

緬甸強人敏昂萊首發聲　政治野心曝！接班軍政府全因遇見他

緬甸人民上街反政變！防護衣寫「獨裁必敗」　醫護揚言罷工

最有錢／台股弱反彈？台積電支撐價510？學兩招避殺盤

高雄早期商圈機能強　認真找！10年中古屋也有1字頭價

中國網路人口達9.89億　去年線上購物花費破50兆

印尼政府盼盡快讓移工輸台　勞長許銘春：會與指揮中心討論

美2021新冠死亡破10萬　佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

獨／滾水淋身...女童「受創驚醒狂哭漏尿」　律師：保母恐判囚1年

幼稚園女兒回家嗨比中指、3字問候　媽一聽「理由」驚呆

麟洛公所春節前慰問消防分隊　打火兄弟很窩心

吐司、麵包供應全聯、好市多　宛如烘焙界隱形冠軍

11歲男童被爸媽養在鐵桶1個月　「體重僅26公斤」被迫吃自己的糞

國際熱門新聞

他雲梯車跳傘悼勇消　致命失誤58m直墜黃泉

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！接任人選出爐

FBI調查民宅反被偷襲　2探員死亡

美股大漲475點　GameStop暴跌超過60%

頂樓加蓋下「奪命建材雨」　男童慘遭砸頭亡

全球抗疫排名台灣 NO.3　中國落榜氣瘋

金舌木乃伊出土　專家：與祂對話

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

少年車禍昏迷　醒來不知新冠疫情

美槍手深夜殺害一家7口！死者包括5幼童

台裔紐約市長候選人楊安澤確診新冠肺炎　

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

刺胳針：俄羅斯疫苗效力達91.6%

英國百歲老兵染疫病逝！　替醫護募款感動世界

更多熱門

相關新聞

趙少康黨籍生效！藍將掀起罷免「骨牌效應」？

趙少康黨籍生效！藍將掀起罷免「骨牌效應」？

罷捷案進入倒數，台中在地團體1日發起「刪Q行動」，欲罷免台灣基進黨立委陳柏惟；緊接著台北市議員羅智強也宣布，將正式成立罷免民進黨立委吳思瑤的「罷瑤」總部。藍營誓言讓罷免烽火遍地開花，是否會在政壇掀起「骨牌效應」？《雲端最前線》3日邀請立法委員林昶佐、新北市議員葉元之、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

英變種病毒「再突變」能閃抗體！疫苗恐無效

英變種病毒「再突變」能閃抗體！疫苗恐無效

部桃清零計畫今啟動　鄭文燦：2月6日恢復營運

部桃清零計畫今啟動　鄭文燦：2月6日恢復營運

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

快訊／部桃清零計畫今展開　陳時中1400親說明

快訊／部桃清零計畫今展開　陳時中1400親說明

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎首爾南部看守所新冠疫苗仁川國際機場

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

直擊韋禮安「當街喇舌」長髮正妹

姑丈擬提國賠：道路設計不良

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面