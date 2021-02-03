夜店獵豔「無罩」嗨翻！南韓新冠增467例確診...首爾市府決定提告

▲首爾某臨時篩檢站排隊人潮減少。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情雖漸呈趨緩，單日新增病例維持300多人，但大型綜合醫院、療養院等染病高風險場所接連傳出群聚感染，就連先前曾鬧出大規模群聚感染風波的首爾南部看守所近日又陸續傳出確診者，而職場、私人聚會等也傳出數起群聚感染案例，由於距離新春連假僅剩一周，政府繃緊神經，呼籲大眾減少非必要返鄉旅遊等行程。

而位於首爾市中區的國立中央醫療院的「預防接種中心」已完成準備作業，預計醫療人員、療養設施高齡者等80萬人本月起優先開放接種新冠疫苗。

根據《韓聯社》報導，截至3日0時為止，南韓今（3）日上午9時30分共通報467起病例，其中433例為境內感染、34例為境外移入，同時新增6例死亡。目前南韓共累計79311例確診、1441例死亡。

▲新冠疫苗即將運抵，相關人員2日在仁川國際機場進行模擬配送演練。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增309例（首爾佔184例、京畿道佔107例、仁川佔18例）；忠清南道新增35例；釜山新增18例；全羅北道、慶尚北道各新增10例；大邱新增9例；忠清北道、慶尚南道各新增8例；大田新增7例；光州、全羅南道各新增6例；江原道新增5例；世宗、濟州島各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市城東區漢陽大學醫院累計52例；京畿道安山市某醫院累計14例；首爾市江東區某韓醫（傳統醫學）醫院累計20例；首爾南部看守所又新增9例確診；首爾市中區某街友設施、忠清北島肉品加工業、光州市北區成人電子娛樂遊藝場等則有確診者出沒，引發群聚感染效應。

另外，首爾市廣津區某獵豔型布帳馬車（夜店的一種）違反防疫規定私自營業，造成43人群聚感染，其中部分消費者甚至未戴口罩。根據《News1》報導，首爾市府將依法規向其申請求償醫療費用。

國務總理丁世均（정세균）於2日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，距離最大傳統節日春節僅剩1周的時間，在新冠防疫上自然不可鬆懈，呼籲全民謹記保持社交距離，春節盡量不要返鄉，「今年春節比起實際見面，凝聚彼此的心意才是體貼、愛護家人的表現。」

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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