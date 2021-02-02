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耐斯集團重啟松田崗　打造蒙古文化園區

▲▼ 松田崗蒙古國文化園區即將啟動讓您在嘉義看見蒙古風情、體驗蒙古文化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲松田崗蒙古國文化園區。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯集團投資松田崗園區2日與蒙古國駐台代表簽訂合約，成立台灣蒙古國文化推展協會，將松田崗轉型為蒙古風渡假村。松田崗蒙古國文化園區不僅引進原汁原味蒙古包，讓喜愛戶外旅遊的遊客，不需飛到蒙古，就能輕鬆體驗蒙古風情，還能品嘗道地蒙古烤肉料理、當地天然養生佳餚、甚至射箭場體驗等，預計110年底正式對外營運，也將成為嘉義縣第一家核准營運的觀光遊樂業者。

▲▼ 松田崗蒙古國文化園區即將啟動讓您在嘉義看見蒙古風情、體驗蒙古文化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲松田崗蒙古國引進蒙古歌手表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

松田崗蒙古國文化園區2日由松田崗代表新高山休閒育樂(股)公司董事長洪厚民與蒙古國駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅札亞代表簽訂合作協議，此儀式由愛之味總經理陳志展親自主持，嘉義縣長翁章梁也蒞臨見證，現場精彩的蒙古國歌舞表演，將空間拉至蒙古風情，讓人深入其境。

▲▼ 松田崗蒙古國文化園區即將啟動讓您在嘉義看見蒙古風情、體驗蒙古文化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳志展表示，蒙古國面積約台灣的44倍大，但人口只有300萬人，地廣人稀，擁有獨特的蒙古文化風情，非常值得體驗，非常樂見雙方簽訂合作協議，並成立台灣蒙古國文化推展協會，打造為全台灣唯一蒙古文化風貌主題園區。

洪厚民董事長指出，目前園區共矗立了20座豪華蒙古包，呈現蒙古風情。值得一提的是，這些蒙古包建造的過程完全採用傳統蒙古包打造之工法建造，特地請在台灣的蒙古人來搭建，既通風、採光，又防寒、防潮，充分體現了遊牧民族的生活，尤其是冬暖夏涼，在目前高級露營風氣當道之際，絕對能掀起一波全新風潮，創造下一波旅遊新型態。

洪厚民強調，協會成立後，將致力於推動蒙古天然養生餐美食，建構蒙古射箭場、打靶塲，朝蒙古渡假村的目標邁進，期待能透過蒙古養生文化來迎合現代人追求健康主張與核心價值。也邀請喜愛戶外旅遊的遊客，選擇來一趟嘉義民雄的松田崗蒙古國文化園區，感受全台唯一的蒙古文化風情。

▲▼ 松田崗蒙古國文化園區即將啟動讓您在嘉義看見蒙古風情、體驗蒙古文化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲松田崗園區重新啟動，打造蒙古國文化園區讓遊客在嘉義看見蒙古風情、體驗蒙古文化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

松田崗蒙古文化園區佔地12公頃，綠意盎然，住宿區配置有20個豪華蒙古包（附冷氣空調），內部懸掛唯美的水晶吊燈及蒙古國空運來台純正蒙式雕刻家具，另有18間套房式棕櫚屋，多豐富的休閒設施包括成吉思汗蒙古傳統菜餐廳、蒙古西式簡餐咖啡廳，還有可容納150人、半開放式的烏蘭巴托之夜啤酒吧，可欣賞正統的馬頭琴演奏。

園區還有來自於蒙古國當地的蒙古包、雕像、紀念品等，還可欣賞到營造蒙古國氛圍的造景及擺，相信蒙古風氛圍及美景未來不僅將吸引婚紗業者和媒體旅遊節目，也將提供工商會議、公司行號員工旅遊、家族旅遊、打卡美拍的最佳選擇。

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