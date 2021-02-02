香港警務處長：已有97人涉國安法被捕　反修例示威「亢奮如吸毒」

▲香港警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警務處長鄧炳強2日向立法會報告2020年治安情況，他表示，香港從去年6月30日實施國安法以來，至今已有97人涉案被捕，其中8人被起訴。另外，鄧炳強還提到，香港反修例活動雖沒有證據顯示被捕人涉入毒品問題，但示威現場氣氛亢奮，有時以為示威者吸食了毒品。

▼壹傳媒創辦人黎智英涉違反國安法被收押。（圖／路透社）



鄧炳強指出，香港國安法實施以來，社會秩序漸漸恢復穩定，但警方會嚴防違法活動死灰復燃，特別提防個別激進的人發動「孤狼式襲擊」，例如去年12月就有暴徒向警察體育遊樂會投擲汽油彈，警方不會掉以輕心，以情報主導儘早調查和執法，以防形勢逆轉。

鄧炳強表示，香港國安法實施以後，警方目前共拘捕97人，包含55名參與民主派初選的人士，以及壹傳媒創辦人黎智英等。

反修例事件方面，鄧炳強指出，截至去年12月底，共有10200人被捕，其中有4成報稱學生，近2450人被起訴，940多人完成司法程序，190多人被監禁。

此外，有立法會議員擔憂反修例示威中有毒品問題，鄧炳強表示，沒有證據顯示反修例案件的被捕人涉入毒品問題，但反修例示威現場氣氛亢奮，「有時以為示威者吸食了毒品。」

▼香港反修例示威。（圖／路透社）