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老公偷吃對象是男的！她怒離婚竟愛上同1人　超亂3角關係曝

▲▼毒犯褲襠藏毒/毒品/毒蟲/海洛因/安非他命/安毒。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲人妻發現丈夫劈腿毒販不甘離婚，竟也墜入毒販情網進而同居。（示意圖／資料照）非本案查獲之毒品

記者邱中岳／台北報導

北市1名人妻發現丈夫早出晚歸，還偷偷與不明人士傳簡訊，懷疑丈夫偷吃，追查之下發現偷吃對象竟是1名男毒販，2人離婚後人妻心有不甘，透過丈夫認識毒販，反與毒販交往，最後人妻與毒販同居在北投，一起遭警方逮捕。

警方調查，38歲的陳姓人妻，因不滿黃姓前夫每天早出晚歸，追查之下才發現丈夫出軌，但劈腿對象竟然是56歲的吳姓男毒販，氣得陳姓人妻與黃姓丈夫離婚，但陳姓人妻想釐清吳姓毒販有何魅力，也透過管道認識吳。

2人認識後，人妻竟一步步墜入毒販情網，2人隨即交往，離婚的陳姓人妻還直接搬到吳姓毒販位於北投住處同居，警方日前到2人住處查緝，在身上各搜出安非他命毒品，人妻竟然還推給黃姓前夫，最後追問才坦承是吳姓毒販所提供。

陳姓人妻落網後表示，當初發現丈夫被人橫刀奪愛，且還是跟吳姓毒販交往，心有不甘之餘要前夫帶自己去找吳男，沒想到自己結識吳姓男子後也墜入情網，但她辯稱「自己沒有吸毒」。

雖然陳女辯稱未吸毒，吳姓毒販也否認提供毒品，但警方最後突破陳女心防，當場戳破吳男謊言，陳女驗尿後呈陽性反應，訊後將吳男依照販毒罪嫌送辦，陳女則依照毒品罪嫌送辦。

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