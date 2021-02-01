感謝北京「三次出手」　林鄭月娥：2020是「一國兩制」行穩致遠的新起點

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（1）日透過視訊出席2020經濟高峰論壇，她表示，2020年是香港回歸以來的重要轉折點，是「一國兩制」行穩致遠的新起點，「國安法的實施更加可以說是香港由亂向治的定海神針，而經濟發展正是需要平穩安全的社會環境。」

▲香港國安法實施後，街頭再無民眾抗爭行動。（圖／路透）

《中新網》報導，林鄭月娥表示，全國人民代表大會及其常委會在半年間三次「出手」，從憲制層面為香港解決問題，彰顯了中央和特區的憲制關係，貫徹落實《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，以及建立了法律制度和執行機制維護國家安全。

林鄭月娥提到，美方在2020年借香港事務大造文章，其對中央政府和特區政府官員實施所謂「制裁」等無理行徑，明顯違反國際法及國際關係基本準則，亦令中美關係陷入前所未有的困境，損害雙方利益，更令受新冠肺炎疫情打擊的世界經濟能否在短時間內復蘇增添變數。

林鄭月娥強調，全球大部分的經濟體目前對美國新政府都有所期待，「相信約1300家在港經營的美國公司，以及約85000名在港居住和工作，甚至以香港為家的美國公民，都希望香港不會受地緣政治衝擊，希望香港能維持穩定而且有一個便利營商的環境。」