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年關將近肅槍肅毒絕不手軟　新營警緝獲3名藥頭起出手槍、毒品

▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營分局在台南地檢署檢察官指揮下，發動肅毒搜索，查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

時值年關將近，新營分局接獲線報發現謝姓（43歲）、陳姓（44歲）、吳姓（43歲）等販毒藥頭，販毒事證明確，且涉嫌持有槍械，警方唯恐該些不法分子持槍滋事及毒品危害，在蔡檢察官指揮下於1月12日、28日展開2波掃蕩槍、毒勤務，緝獲藥頭3名、通知傳喚下游毒品藥腳計20名，並查獲疑滲有第一級海洛因之毒品數百公克、第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命、吸食器、改造手槍、子彈等贓證物，分別於詢問後移請台南地檢署偵辦，展現斬除槍毒、安居緝毒，維護治安等決心。

▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市新營分局查獲43歲謝姓藥頭等3人及藥腳20多人，改造手槍及海洛英等各式毒品一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局分局長斯儀仙指出，警方對於掃蕩槍毒不遺餘力，近年來更於台南地檢署檢察官蔡宜玲指揮下，持續關注轄內槍、毒品人口，除針對高風險毒品人口蒐證外，檢察官並指示適時查緝，以遏阻該些分子危害社會治安。

斯儀仙此呼籲大眾，年關將近，除特別注意詐騙蠢動外，更提醒民眾留意住宅、金融機構、賣場、彩券行防搶防竊，做好自身安全維護，新營分局將持續全力配合台南地檢署檢察官行動掃蕩不法；另外，警方更針對職業賭場展開蒐證查緝，希望投機分子，切勿以身試法，期能予社會民眾安心愉快過年。

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