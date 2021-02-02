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桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車　發揮濟公慈悲濟世精神

▲桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車。（圖／市府提供）

▲「廣濟堂」堂主黃揚修表示，捐贈救護車期發揮濟公慈悲濟世精神。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新屋區「廣濟堂」2日捐贈救護車給市府，由市長鄭文燦代表接受，將提供消防局新屋分隊使用。「廣濟堂」堂主黃揚修表示，他來自南投竹山，來到桃園後住過大溪、八德、南崁，後來在新屋定居，受到桃園鄉親的許多協助與幫忙，希望廣濟一號救護車能發揮功能幫助更多人，也期盼桃園平安度過疫情的難關。▲桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車。（圖／市府提供）

▲桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車。（圖／市府提供）

鄭市長表示，新屋廣濟堂發揮濟公慈悲濟世的大愛精神，為地方付出，取之於社會，用之於社會。消防局勤務逐年增加，去（2020）年救護出勤量達10萬4,860件，其中有9千多件屬於重大外傷或心血管疾病的急重症患者；另外去年OHCA（到院前心肺功能停止）案件救回103位病患，拯救了103個幸福家庭，可見救護車的重要性與價值，能幫助有緊急醫療需求的患者獲得更及時、妥善的照護。

▲桃園新屋「廣濟堂」捐贈救護車。（圖／市府提供）

此次廣濟堂捐贈的救護車也包含了多項裝備及器材，皆為執行緊急救護工作時的重要輔具，能發揮極大功效。為了保障消防同仁的工作安全，桃園提升高階救護設備，率全國之先配發電子喉頭鏡，可以增加插管效率，並大幅減少因近距離接觸病患而增加飛沫感染疑慮，目前全市已有一半消防分隊完成配備，2月底將可全面配發至全市各分隊。包括立法委員黃世杰、市議員鄭淑方、市府消防局長謝呂泉、新屋區長姜義坤等人士出席捐贈活動。

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