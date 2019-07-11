民間社團捐贈桃園市政府救護車　消防局：緊急救護一大利器

▲桃園市海雁國際同濟會捐贈市府救護車，將愛心化為實際行動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局去年救護出勤次數突破10萬件，為因應龐大救護工作急需人員與救護車輛加入，桃園市海雁國際同濟會11日以實際行動支持桃園市政府消防局救護工作，捐贈價值262萬元救護車，希望發起拋磚引玉作用，讓更多民間力量投入救護工作，以幫助更多需要救護病患。

桃園市海雁國際同濟會11日適逢成立十周年，秉持「有願就有力」與「願有多大，力就有多大」理念，下午3時在中壢區新桃芳餐廳舉行捐贈儀式，將愛心化為實際行動，對桃園市救護工作做出貢獻。

▲桃園市海雁國際同濟會捐贈市府救護車，由副市長游建華（中）代表接受。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府副市長游建華指出，去年消防局救護出勤量多達10萬55件，其中到院前心肺功能停止(OHCA)者，經搶救康復出院共有75人，顯見緊急救護人員與車輛的重要性，除救護人員加強訓練外，更需要設備精良與裝備新穎之救護車，才能讓患者得到最妥善急救處置與送醫。

游建華說，本次承蒙海雁國際同濟會救護車捐贈設備包括擔架床、可折疊式搬運椅、手持式血氧濃度分析儀與自動心臟電擊器(AED)等設備，對消防救護人員緊急救護工作是一大利器，讓到院前救護可發揮極大功效。

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