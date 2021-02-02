女大生舉報老爸車內偷吃還揮拳揍母　單位主管僅提出批評惹議

▲孫姓男子用力拉扯元配頭髮，欲將其趕下車。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北襄陽一名女大生（小孫）昨（1）日舉報父親出軌家暴，引起外界熱議。據了解，小孫父親是樊城區住建局公職人員，被撞見在車內與小三偷情，還揮拳毆打母親，過程全被小孫用手機拍了下來，遂向父親單位舉報。不過，當下得到的回應卻是，「無法介入員工道德問題，孫某家庭問題影響工作，將對其批評。」

▲孫姓男子車內偷情被妻子及女兒撞見，當下揮拳攻擊妻子。（圖／翻攝上游新聞）

根據小孫釋出的影片發現，事情發生在2019年12月，小孫與母親撞見父親在車內與小三偷情，便上前攔下該輛車，小孫母親甚至開車門向小三討說法。不過，小孫父親當下不斷揮拳重擊元配後腦勺，同時扯住元配頭髮往後拉，最後將元配拖行十幾公尺。

小孫直擊整起事件後因此患上中度憂鬱症，而她的父親也在偷吃曝光後提出離婚，將房屋及存款轉移，連母親的房屋拆遷款一併轉走，電話拒不接聽，令她憤恨難平，便向父親單位主管舉報這件「家醜」，希望能得到援手。

不過，孫父的單位主管襄陽樊城區住建局胡主任表示，孫姓員工僅為公職人員、非公務員，「單位無法介入員工道德問題，孫某家庭問題影響了工作，將對他進行批評。」

小孫失望之餘將整起事件透過社群網站對外發布，引起網友熱烈討論，這才引起當地政府關注。樊城區住建局今（２)日發出聲明，將成立專班展開調查，同時報請區紀檢監察部門介入，後續將根據調查情況依法依規處理。