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兒童讀物作家驚爆虐童！「狂毆+冰水澆淋」3領養童　看到滲血才停止

▲▼ 兒童讀物作家殘忍虐待3名領養孩童 。（圖／翻攝自Amazon）

▲《真正的朋友》讀物網路售價。（圖／翻攝自Amazon）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國兒童文學作家珍妮佛（Jennifer Wolfthal）近日竟爆出虐童醜聞，她與工程師丈夫約瑟夫（Joseph Wolfthal）因家暴及虐待3名領養的孩童，當地警方逮補，引起外界嘩然。

▲▼ 兒童讀物作家殘忍虐待3名領養孩童 。（圖／翻攝自Amazon）

▲珍妮佛 。（圖／翻攝自Amazon）

綜合外電報導，事件發生於佛州的塞米諾爾縣（Seminole County）。當地警方的調查報告指出，3名領養孩童中有2個年齡都在12歲以下，他們身上有明顯的外傷，且長期營養不良，還患有肺炎、肝衰竭及多種感染問題。

據受害孩子的敘述，養父母會輪流「訓練」他們，持續毆打他們身上的同一個部位，直到滲血才停止，此外每晚都要受到懲罰，「每一晚他們會將冷水倒在我們身上，必須在又冷又溼的床上睡覺。」

當地警方則透露，3名孩童長期受到監禁，已多年沒有與外界接觸，他們身上有多處瘀傷和開放性傷口。負責此案的警員說，這是他職業生涯以來，遇過最嚴重的虐童事件，目前該對夫妻已被羈押，等待法院的正式審理。

▲▼ 兒童讀物作家殘忍虐待3名領養孩童 。（圖／翻攝自Amazon）

▲珍尼佛寫的讀物 。（圖／翻攝自Amazon）

令外界意外的是，珍妮佛竟是名兒童文學《真正的朋友》（A Real Friend）的作者，十分諷刺。出版商在得知她虐童的消息後，立即將該書停止販售，並譴責作者殘忍的行為。

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