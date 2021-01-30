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黃芳彥身亡家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥。（圖／黃重彥提供）

▲前新光醫院副院長黃芳彥。（圖／黃重彥提供）

文／中央社記者蘇木春台中30日電

涉及前總統陳水扁國務機要費案的前新光醫院副院長黃芳彥在美國身亡，他的胞弟黃重彥今天說，家屬規劃不辦公祭與告別式，遺體在美國火化後，將與妻子及兒子的骨灰長眠美國。

黃芳彥在美身亡，加州橘郡警方日前發布驗屍報告，推估死亡時間為26日早上，死者陳屍於自家車內，身上有自己造成的槍傷。

黃芳彥在台中市擔任開業醫師的弟弟黃重彥說，黃芳彥已完成驗屍程序，確定是自己造成的槍傷，現場槍枝經確認是黃芳彥在美國買來防身，他不願相信黃芳彥是輕生，但只能接受事實。

對於黃芳彥的身後事，黃重彥表示，家屬規劃不辦公祭與告別式，遺體將在美國火化，目前當地因疫情影響，遺體火化需要排隊，他認為黃芳彥沒有想要回台，未來將與妻子及兒子的骨灰一同長眠美國。

黃重彥說，今天分享黃芳彥喜愛的日本作家川端康成所寫的「生命的旋律」這首詩，書寫祭文昭告親友，一同悼念哥哥。

至於黃芳彥在台的通緝令後續處理，黃重彥指出，黃芳彥在美輕生讓家屬至今仍相當難過，待姪子處理完黃芳彥的後事，就會回台處理後續財產繼承等事宜。

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