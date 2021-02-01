小情侶約會完「屍體懸掛樹上」慘死！兇手竟是家人　恐怖殺機曝光

▲印度一對青少年情侶的遺體被發現懸掛樹上，兇手竟是女方父親與家人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦巴雷利（Bareilly）發生一起悲劇案件。民眾發現一對青少年情侶的遺體懸掛在樹上，疑似殉情上吊自殺，嚇得立刻通報相關單位。警方調查後卻發現，死者是被勒斃身亡，原來是女方父親、哥哥與3名親戚反對這段戀情，以「榮譽處決」（Honor Killing）為由，痛下殺手。

警官塞萬（Rohit Singh Sajwan）證實，警方28日接獲通報後，立刻趕赴現場，法醫小組也在那裡蒐集不少證據；他們根據初步證據研判，這是一起謀殺案，並已逮捕5名嫌犯。據悉，2名死者原本計畫結婚，戀情全村皆知，卻始終遭到女方家屬強烈反對。

《印度時報》等外媒報導，19歲少年迪萬南達（Divyananda）在父親去世後，負責家裡務農事業，28日下午一邊灌溉麥田，一邊等待17歲女友前來探訪。少女父親吉拉姆（Tejram）正好經過，目睹小情侶坐在田裡聊天，怒不可遏地叫來兒子與侄子們，5人一起鞭打並勒斃受害者，還將遺體掛在樹上，偽裝成自殺案。

「榮譽處決」指家族或社區為了維護家族名譽而謀殺成員，通常發生在民風較為保守的地區。根據警方紀錄，巴雷利地區過去2年至少64人因此死亡。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

情人節用小藍盒擄獲她的心！Tiffany愛心手鍊現省5900元