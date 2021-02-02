案913日返台「裝病採檢9次」　指揮中心要依法處理

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布1名日本境外移入個案（案913），案913曾在日本確診過，該個案前後加起來，日本2採陰性後自行採檢5次，返台又採檢2次，總共採檢了9次。對此，指揮中心今表示，該個案經過調查後，是為了想採檢，才稱自己有症狀，後續已請衛生局針對個案依法處理。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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案913為本國籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

之後個案於1月9日返台，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，但檢疫期滿後自主健康管理，1月29日表示自己出現症狀，採檢後確診。

但指揮中心發言人莊人祥今表示，昨天有更了解該個案疫調，目前知道1/29表示有症狀，其實並沒有所謂的症狀，似乎是為了要採檢所以說有症狀，後續會有衛生局做處理，個案看起來比較像是時陰時陽，有針對個案做了抗體採檢，明天會公佈結果，現在個案應該是沒有症狀。

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