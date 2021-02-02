台灣「要等到疫苗不搶手」才拿得到　陳時中坦言：各種可能性都有

記者趙于婷／台北報導

各國都在積極搶新冠疫苗，台灣目前還未確定何時進口，但媒體人爆料，輝瑞疫苗早就跟中國大陸代理商簽約，台灣可能要等到疫苗不搶手後，才能最後拿到疫苗。對此，指揮官陳時中表示，台灣會不會最後才拿到，各種可能性都會有，但我相信我們不會最後，有確定就會跟大家報告。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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昨原本傳出台灣在2/4會進口十萬幾輝瑞新冠疫苗，但陳時中大動作召開記者會澄清，不過今又傳出有媒體人說輝瑞疫苗跟大陸代理商上海復興簽約，除非德國毀約才能買到，目前台灣是否因為中國大陸的關係受到阻礙？甚至有專家認為，台灣要買到疫苗，只能等到疫苗不搶手，最後才買得到。

對於疫苗恐最後才能買到的說法，陳時中表示，每個疫苗廠都有商業合約，在談的時候還是要跟有被授權的單位去談，要排除各種障礙，盡快取的疫苗，台灣會不會最後才拿到，各種可能性都會有，但我相信我們不會最後，有確定就會跟大家報告。

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