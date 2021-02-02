案889、908病毒序列比對中　陳時中：兩人關連性幾乎99%

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部桃群聚事件因為案908的出現擴及第二家醫院，為釐清兩案關連性，中央流行疫情指揮中心進行病毒基因序列比對。指揮官陳時中今（2）日表示，定序還在進行中，不過目前認為這兩個關連性幾乎99%，定序結果出來以後會更清楚。

部桃在今年1月初爆出醫護染疫之後，一路擴大到社區，總共已有19名本土個案，其中1例不幸死亡；當中出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診。

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根據監視錄影畫面，兩人皆有戴口罩，坐在候診區的前後排，並沒有接觸，有專家認為案908有可能是在外面社區染疫。專家小組召集人張上淳昨說，依目前資料來看，在候診區傳染機會還是比較大，但會做病毒基因序列，去佐證兩人有直接相關。

外界關心2人基因比對與候診座位情況，陳時中今日表示，定序在進行中，這裡面這兩人關連性幾乎99%，再把基因定序做出來可能會更清楚，至於哪分哪秒、位子如何坐就沒有必要公布。

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